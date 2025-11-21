Was können wir tun, um unsere Demokratie zu schützen und zu verteidigen? Wie geht eigentlich Zivilcourage? Konkrete Antworten auf diese Fragen gibt jetzt der Landtag Rheinland-Pfalz zum Abschluss seiner einjährigen Veranstaltungsreihe „#Tu was! Werte. Haltung. Demokratie.“. Der Leitfaden hierzu ist abrufbar unter s.rlp.de/tuwas.

Die letzte Veranstaltung der Reihe fand an diesem Donnerstag, 20. November 2025 statt zum Thema „Zusammen wehrhaft sein für die Demokratie“ und beschäftigte sich mit der Frage, wie jeder Einzelne Zivilcourage zeigen kann. Als Expertin war Mo Asumang, Dialogbotschafterin, Antirassismus-Aktivistin, Regisseurin, Moderatorin und Filmproduzentin zu Gast. Sie berichtete von ihren persönlichen Erfahrungen und ihrem Engagement für eine respektvolle Dialogkultur und diskutierte hierzu mit Landtagspräsident Hendrik Hering.

Mo Asumang betonte, dass Dialog kein „Einknicken“ sei, sondern „Mut“ bedeute. „Mit Menschen zu sprechen, die anders denken, heißt nicht, ihre Meinung zu übernehmen. Es heißt: Mensch bleiben. Aber zuhören, widersprechen, Grenzen setzen – und die Würde des anderen zu achten ist nicht leicht. Ich bin sicher, all diese Fähigkeiten sind in uns, wir müssen es nur üben“, so Asumang. Sie riet dazu, einen versöhnlichen Dialog zu fördern, Respekt und Würde auch im Konflikt zu zeigen und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen.

Bei der Veranstaltung wurden zudem praxisnahe Impulse zu vier Handlungsfeldern angeboten:

Diskriminierung verstehen und Solidarität mit betroffenen Menschen üben.

Souverän mit Stammtischparolen und Hetzreden umgehen.

Desinformation und Fake News erkennen und den Dialog im Netz verbessern.

Mit ehrenamtlichem Engagement den Zusammenhalt vor Ort stärken.

Landtagspräsident Hendrik Hering sagte, eine liberale Demokratie sei kein Selbstläufer. Weltweit gingen Demokratien verloren und auch bei uns im Land würden antidemokratische Tendenzen, Rassismus, Antisemitismus, Verschwörungsideologie und Desinformation zunehmen. „Ich freue mich deshalb, dass wir mit unserer Veranstaltungsreihe „Werte. Haltung. Demokratie.“ viele Menschen auch mit sehr unterschiedlichen Meinungen im Landtag zusammenbringen konnten. Und aus diesem konstruktiven Austausch ist nun ein Leitfaden entstanden, der aufzeigt, wie wir alle jeden Tag in unterschiedlichsten Situationen unser demokratisches Miteinander stärken und Zivilcourage zeigen können. Unsere Demokratie braucht uns heute mehr denn je.“

Einige konkrete Handlungsempfehlungen der Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Veranstaltungen sind beispielsweise:

Demokratische Parteien fördern und auch fordern

Sich solidarisch mit den Schwächeren in der Gesellschaft zeigen

Vorurteilen entgegenwirken und im persönlichen Umfeld im Gespräch bleiben

Soziale Medien: Sich bewusst sein, dass diese von privatwirtschaftlichen Akteuren mit eigenen Interessen betrieben werden

Wählen gehen, sein Wahlrecht nutzen und sich gemeinsam gesellschaftlich engagieren

Seriöse Medien unterstützen und bereit sein, für guten Journalismus zu bezahlen

Sich über Regeln und Arbeitsweisen des Journalismus informieren

Weitere Informationen zur Reihe finden sich unter s.rlp.de/tuwas.

Bilder: Was können wir tun, um unsere Demokratie zu schützen und zu verteidigen? Konkrete Antworten auf diese Fragen gibt der Landtag in seiner Reihe „#Tu was! Werte. Haltung. Demokratie.“, die jetzt endete. Zu Gast war bei der letzten Veranstaltung Mo Asumang.