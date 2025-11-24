Comedyflash gastiert wieder im Theater Lahnstein

Lahnstein. Am 27. November 2025 um 20:00 Uhr holt der Comedyflash wieder frischen, frechen und vor allem richtig witzigen Stand-up auf die Bühne des Theater Lahnstein. Die Show, die über TikTok und Instagram längst Kultstatus bei jungen Comedyfans erreicht hat, bringt an diesem Abend wieder eine bunte Mischung aus Profi-Comedians und spannenden Newcomern auf die Bühne. Moderator Reda Salahdine wird mit seinem schnellen Humor und seinem sicheren Gespür für Pointen souverän durch den Abend führen.

Comedyflash steht für authentische Comedy ohne Schnickschnack mit echten Geschichten, ehrlichen Beobachtungen und jeder Menge spontane Lacher. Kein Abend gleicht dem anderen, und genau das macht den besonderen Reiz aus.

Die Tickets sind online unter www.eventim.de sowie an allen VVK-Stellen von eventim erhältlich.

Bildunterzeilen:

Reda Salahdine führt auch am 27. November wieder durch den Abend. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)