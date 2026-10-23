Aufgrund einer aktuellen Schwachstelle einer Software kommt es weltweit derzeit dazu, dass im Internet verschiedene Websites und Online-Dienste nicht verfügbar sind. Hierbei handelt es sich um eine reine Sicherheitsmaßnahme. Auch bei der Stadtverwaltung Koblenz kann es vorkommen, dass verschiedene Websites und Online-Dienste, wie beispielsweise das Bürgerinformationssystem, am Mittwoch hiervon betroffen sind und vorübergehend nicht zur Verfügung stehen. Die Website der Stadtverwaltung, Koblenz.de, ist von der Sicherheitsmaßnahme allerdings nicht betroffen. Voraussichtlich im Laufe des Mittwochnachmittags sollen die betroffenen Online-Dienste und Webseiten wieder zur Verfügung stehen.