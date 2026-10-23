Seit 1995 findet jedes Jahr am 24. Oktober deutschlandweit der „Tag der Bibliotheken“ statt. Der Tag lenkt alljährlich die Aufmerksamkeit auf die über 8.000 Bibliotheken in Deutschland und macht auf ihr umfangreiches Angebot neugierig. In vielen Bibliotheken wird im Oktober mit Aktionen und Veranstaltungen auf die Leistungen der Bibliotheken als unverzichtbare Kultur- und Bildungseinrichtungen hingewiesen.

Auch die Stadtbibliothek Koblenz bietet viele Möglichkeiten zu lesen, zu lernen, sich zu informieren oder Freunde zu treffen. In der Zentralbibliothek im Forum Confluentes finden Jung und Alt kompetente Beratung, Infos und rund 200.000 Medien für Schule, Beruf und Freizeit. Aus Anlass des „Tag der Bibliotheken“ werden mehrere Veranstaltungen angeboten, so am Dienstag, 27. Oktober, ein Spieletreff für Jugendliche und Erwachsene, am Donnerstag, 29. Oktober, die Aktion „Lebende Bücher“ zum Thema Migration und Neuanfang in Deutschland und am Dienstag, 3. November, eine Lesung mit dem Autor Michael Kumpfmüller aus seinem Roman „Böse Kinder“.

Weitere Informationen zur Stadtbibliothek und zum Programm finden sich im Internet unter stb.koblenz.de.