Kreisjugendpflegen Neuwied, Altenkirchen und Westerwaldkreis organisieren Familienfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Maastricht

Kreis Neuwied. Gemeinsam organisieren die Jugendpflegen der Landkreise Neuwied, Altenkirchen und des Westerwaldkreises für Samstag, 12. Dezember 2026, eine Familien-Tagesfahrt für Eltern und Kinder zum Weihnachtsmarkt nach Maastricht. Für die Fahrt sind nur noch wenige Plätze frei.

Unter dem Motto „Magisch Maastricht“ verwandelt sich die niederländische Stadt in der Adventszeit in ein stimmungsvolles Wintermärchen. Besonders der historische Vrijthof erstrahlt in festlichem Glanz und lädt dazu ein, die besondere Atmosphäre der Vorweihnachtszeit zu genießen.

Mehr als 80 weihnachtliche Hütten bieten eine abwechslungsreiche Auswahl an regionalen Spezialitäten wie Poffertjes, Bitterballen und Schrobbelèr sowie an kunsthandwerklichen Produkten. Zu den besonderen Attraktionen zählen ein 45 Meter hohes Riesenrad mit einem beeindruckenden Blick über die beleuchtete Stadt und eine 800 Quadratmeter große Schlittschuhbahn. Auch die festlich beleuchtete Altstadt und der prächtig geschmückte Weihnachtsbaum sorgen für eine zauberhafte Kulisse.

Der Weihnachtsmarkt verbindet niederländischen Charme mit klassischen Weihnachtstraditionen und bietet damit ein ideales Ausflugsziel für einen gemeinsamen Familientag.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 8 Euro für Kinder und Jugendliche sowie 10 Euro für Erwachsene. Ein Zustieg zum Bus ist in Montabaur, Oberhonnefeld oder Altenkirchen möglich. Der gewünschte Abfahrtsort ist bei der Anmeldung unbedingt anzugeben.

Interessierte Familien können sich beim Kreisjugendamt Neuwied bei Sina Muscheid und Simone Höhner per E-Mail an jugendarbeit@kreis-neuwied.de anmelden.

Da nur noch wenige Plätze verfügbar sind, empfiehlt sich eine zeitnahe Anmeldung. So verpasst man auch nicht die Gelegenheit, einen wunderbaren Tag auf dem Weihnachtsmarkt zu verbringen!