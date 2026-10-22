Der Titel des neuen Programms der beiden Koblenzer „Rentner aus Leidenschaft“ ist schnell erklärt. Denn es ist wirklich das 7. Programm der beiden Womanizer und um sich das besser merken zu können, haben sie es auch so genannt. Des Weiteren ist „Verflixt nochemol!“ die Antwort auf alles: „Verflixt nochemol!“- Ist dat wirklich schon unser 7. Abendfüllendes Programm? „Verflixt nochemol!“- Wat is nur in der Welt los? Oder auch „Verflixt nochemol!“, wat sind wir attraktiv.

Erleben Sie einen Abend voller positiver Energie und Liebe, voller Wärme und unglaublicher Freude.

Auch in ihrem siebten abendfüllenden Programm erfinden sich „Willi & Ernst“ – Dirk Zimmer & Markus Kirschbaum – nicht neu, sondern setzen auf das, was sie seit vielen Jahren ausmacht: Komödiantischer Slapstick, rheinischer Humor, Improvisation, Theater, Publikumsnähe, eine riesige Portion Charme und ihre begnadeten Körper im Takt der Musik.

Die Zwei sind Stammgast in der ZDF Mädchensitzung seit vielen Jahren und feierten 2025 ihr 20 jähriges Bühnenjubliläum!

Sa., 24.10.26, 20 Uhr Bendorfer Stadthalle, Einlass 19 Uhr

Karten gibt es noch an der Abendkasse: 32,- Euro

Veranstalter: Bendorfer Kulturverein e.V.