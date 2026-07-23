Die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“, welche beim Ordnungsamt der Stadt Koblenz ansässig ist, informierte jüngst mit einem Informationsstand zur Kriminalprävention im Freibad Oberwerth über verschiedene Sicherheitsthemen des Alltags. Insgesamt vier Stunden standen Natalie Bleser, die Leiterin der Geschäftsstelle der Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“, Sabine Wieneke als Seniorensicherheitsberaterin sowie Illaria Müsgen, Stadtinspektor-Anwärterin, den Besucherinnen und Besuchern für Fragen und persönliche Gespräche zur Verfügung.

Interessierte erhielten Informationsmaterialien zu den Themen Telefonbetrug, Taschendiebstahl, Sicherheit im Medienalltag, Katastrophenschutz und Einbruchschutz. Ergänzend wurden praktische Sicherheitsartikel, unter anderem Kameraabdeckungen für mobile Endgeräte, ausgegeben.

Besonders großes Interesse bestand an den Themen Telefonbetrug und Katastrophenschutz. Viele Besucherinnen und Besucher berichteten von eigenen Erfahrungen mit betrügerischen Anrufen. Zudem zeigte sich, dass viele Menschen auf Krisensituationen, wie beispielsweise längere Stromausfälle, nur unzureichend vorbereitet sind. Die Gespräche boten daher eine gute Gelegenheit, über einfache Vorsorgemaßnahmen und Schutzmöglichkeiten zu informieren.

Ein herzlicher Dank gilt dem Freibad Koblenz Oberwerth, das die Durchführung der Aktion ermöglicht und unterstützt hat.

Bildunterzeilen:

Gruppenfoto_Sicherheit:

Natalie Bleser (von links), Ilaria Müsgen und Sabine Wieneke berieten am Informationsstand im Freibad Oberwerth. Foto: Stefanie Ritter/Freibad Oberwerth

Infomaterial:

Der Informationsstand zur Kriminalprävention im Freibad Oberwerth bot zahlreiche Informationsmaterialien für interessierte Freibadbesucherinnen und -besucher. Foto: Ilaria Müsgen/Stadt Koblenz