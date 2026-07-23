Die Lebensberatung Koblenz und der Caritasverband sind in der Hohenzollernstraße in der südlichen Vorstadt nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Beide Akteure verbindet das Ziel, Menschen in herausfordernden und belasteten Lebensphasen zu unterstützen. Aus der Nachbarschaft wurde jetzt im Stadtteil Ehrenbreitstein eine Kooperation unter einem Dach.

In Ehrenbreitstein hat sich die Außenstelle der Caritas seit 2023 bestens etabliert. Neben dem Fachteam des Migrationsdienstes ist dort das Projekt „Stärkung der Teilhabe für lebenserfahrene Menschen“ beheimatet. Über die Beratung hinaus ist das ehemalige Pfarrhaus an der Kreuzkirche zu einem Ort der Begegnung, Kommunikation und Gemeinschaft geworden, ein Treffpunkt für Menschen aller Generationen und vielfältiger Nationen.

Rechtsrheinische Beratungsstelle bündelt Kompetenzen und garantiert kurze Wege

Kürzlich wurde die Anlaufstelle in Ehrenbreitstein um ein weiteres Angebot bereichert. Alle 14 Tage bieten Fachkräfte der Lebensberatung Koblenz eine Sprechstunde an, ein Gewinn für alle Beteiligten. „Der Wunsch nach einem vertraulichen Gespräch, neuen Perspektiven oder konkreter Hilfe ist für viele der Anlass, eine Beratungsstelle aufzusuchen“, berichtet Rüdiger Dolle, Leiter der Lebensberatung unter Trägerschaft des Bistums Trier. „Ob persönliche Krise, familiärer Konflikt oder einfach das Bedürfnis nach Orientierung: Wir bieten Menschen Unterstützung, wenn sie allein nicht mehr weiterkommen. Mit diesem neuen Beratungsangebot sind wir näher bei den Menschen aus den rechtsrheinischen Stadtteilen, der Verbandsgemeinde Vallendar oder der Stadt Bendorf.“ Im vergangenen Jahr begleitete die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in 434 Beratungsfällen insgesamt 937 Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Bei der Caritas ist man von der neuen Kooperation ebenfalls sehr angetan, schließlich wurde ein starkes Netzwerk durch einen eminent wertvollen Akteur erweitert. „Unser Ziel ist die bestmögliche Integration von zugewanderten Menschen sowie die Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe“, sagt Diana Schneider, stellvertretende Leitung des Migrationsdienstes. „Durch die kurzen Wege zur Lebensberatung können wir ratsuchende Menschen je nach Lebenssituation noch gezielter unterstützen.“

Zukünftig soll die Zusammenarbeit weiter intensiviert werden. So kann die Caritas auf einen Pool von Dolmetschern in unterschiedlichen Sprachen zurückgreifen, von dem auch das Team der Lebensberatung profitieren wird.

Weitere Infos und Terminvereinbarung:

Lebensberatung Koblenz

Tel. 0261 37531, E-Mail: sekretariat.lb.koblenz@bistum-trier.de

Caritas-Migrationsdienst – Außenstelle Ehrenbreitstein

Tel. 0261 579378-10, E-Mail: migration@caritas-koblenz.de

Foto 1 (Marco Wagner)

Zusammen geht was: Martina Schwarzkopf, Caritas-Mitarbeiterin Diana Schneider und Rüdiger Dolle arbeiten eng zusammen.