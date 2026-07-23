Die Sommerferien sind in vollem Gange und die beiden Leseförderaktionen der Stadtbibliothek Koblenz stoßen auch in diesem Jahr auf großes Interesse. Bis jetzt nehmen bereits knapp 1000 Kinder und Jugendliche teil. Neuanmeldungen für den Lesesommer sowie den Vorlese-Sommer sind weiterhin möglich.

Der Lesesommer und Vorlese-Sommer in der Stadtbibliothek Koblenz läuft noch bis zum 15. August 2026 und richtet sich an Kinder im Kita-Alter sowie Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren (1. bis 10. Schuljahr). Im Forum Confluentes steht den Teilnehmenden eine große Auswahl aktueller Kinder- und Jugendbücher zur Verfügung, die exklusiv für Clubmitglieder reserviert sind. Ergänzend können auch Romane, Comics, Sachbücher und Bilderbücher aus dem Bestand der Kinderbibliothek ausgeliehen werden.

Wer während der Sommerferien im Lesesommer mindestens drei Bücher liest und bewertet oder sich drei Bücher vorlesen lässt und ein Bild zum Lieblingsbuch gestaltet (Vorlese-Sommer), erhält eine Urkunde und nimmt an der landesweiten Verlosung mit attraktiven Preisen teil. Die bibliothekseigene Abschlussveranstaltungen mit Preisverleihung finden für den Lesesommer am Dienstag, 8. September, und für den Vorlese-Sommer am Dienstag, 29. September, in der Stadtbibliothek Koblenz statt. Zudem würdigen viele Schulen die erfolgreiche Teilnahme am Lesesommer mit einem positiven Vermerk im Halbjahreszeugnis.

Eine Anmeldung zu beiden Aktionen ist weiterhin möglich. Weitere Informationen gibt es an der Infotheke im 4. Obergeschoss der Stadtbibliothek im Forum Confluentes am Zentralplatz sowie im Internet unter https://stb.koblenz.de und www.lesesommer.de

Der Lesesommer wird vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert. Im vergangenen Jahr beteiligten sich landesweit mehr als 25.000 Kinder und Jugendliche, die während der Sommerferien über 215.000 Bücher lasen.

Das Team der Stadtbibliothek Koblenz freut sich auf viele weitere lesebegeisterte Kinder und Familien und wünscht allen Teilnehmenden weiterhin viel Freude beim Lesen und Vorlesen.