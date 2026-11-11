Anmeldung per E-Mail oder telefonisch

Lahnstein. Am Donnerstag, 19. November 2026 um 16:30 Uhr findet in der Stadtbücherei Lahnstein am Kaiserplatz 1 die vorletzte eBook-Sprechstunde des Jahres statt.

Das Angebot richtet sich an alle, die Unterstützung bei der Anwendung ihres eReaders oder der Nutzung des digitalen Leihservice, der Onleihe, benötigen. Um die Handhabung direkt am praktischen Beispiel zu üben, wird darum gebeten, das eigene Lesegerät mitzubringen. Alternativ können auch büchereieigene Geräte der Marke Tolino Vision zum Ausprobieren entliehen werden.

Zur Planung wird um vorherige Anmeldung unter 02621 914-292 oder per E-Mail an buecherei@lahnstein.de gebeten.

Die eBook-Sprechstunde findet regelmäßig statt, der letzte Termin für dieses Jahr ist am 10. Dezember.

Bildunterzeilen:

Bei der eBook-Sprechstunde erhalten Interessierte praktische Hilfe rund um die digitale Ausleihe von Medien über die Onleihe. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)