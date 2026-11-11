MdL Philip Rünz beim Austausch der Jungen Gruppen

Koblenz/Berlin. Beim Vernetzungstreffen der Jungen Gruppen der Union in Berlin kamen junge Abgeordnete aus Bund und Ländern zusammen, um sich über aktuelle politische Herausforderungen auszutauschen. Der Koblenzer Landtagsabgeordnete Philip Rünz nahm gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen Raymond Höptner aus dem rheinland-pfälzischen Landtag an der Veranstaltung teil. Eingeladen hatte Pascal Reddig, Vorsitzender der Jungen Gruppe der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag.

Für Philip Rünz ist Berlin bekanntes Terrain, denn als sicherheitspolitischer Referent arbeitete er drei Jahre im Team des Koblenzer Bundestagsabgeordneten Josef Oster. Nun besuchte er die Bundeshauptstadt in neuer Funktion, mit neuen Aufgaben.

Das Programm umfasste Gespräche mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Medien. Im Bundeskanzleramt tauschten sich die Teilnehmenden mit Kanzleramtschefin Nina Warken aus. Anschließend folgte ein Gespräch mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Für Rünz, der Mitglied im Innenausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags ist, war dieser Termin von besonderem fachlichem Interesse.

Zudem diskutierten die Abgeordneten mit Thorsten Frei, dem Vorsitzenden der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Einblicke in die Themen Medien und Kommunikation gaben Philipp Jessen von StoryMachine und der Journalist Robin Alexander. Besonders freute sich Philip Rünz auch über das persönliche Gespräch mit dem amtierenden Vorsitzenden des Innenausschusses Josef Oster, mit dem sich die Zusammenarbeit naturgemäß eng gestaltet.

„Mindestens genauso wertvoll wie das Programm war der Austausch untereinander“, erklärt Philip Rünz. „Ob im Bund oder in den Ländern: Wir stehen vor ähnlichen Herausforderungen und können viel voneinander lernen. Die Kontakte und Impulse nehme ich mit in meine Arbeit in Mainz und Koblenz.“

Bildunterschrift: Junge Abgeordnete von CDU und CSU aus Bund und Ländern trafen sich in Berlin, um sich zu vernetzen. Für die rheinland-pfälzischen Teilnehmer bot sich dabei auch die Gelegenheit zum Austausch mit dem Vorsitzenden der Jungen Gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Pascal Reddig. Von links: MdB Florian Bilic, MdL Raymond Höptner, MdB Pascal Reddig und der Koblenzer Landtagsabgeordnete Philip Rünz.

Foto: Sebastian Esten