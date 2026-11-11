Koblenzer Weihnachtscircus: Neue Show mit Totti Alexis unter der Regie von Louis Knie

KOBLENZ. Nach dem vom Publikum gefeierten Gastspiel 2025 feiert der Koblenzer Weihnachtscircus sein erstes kleines Jubiläum: Vom 18. bis 31. Dezember 2026 verwandelt sich der Festplatz am Wallersheimer Kreisel wieder in einen festlichen Treffpunkt für die ganze Region. Zur fünften Ausgabe erwartet die Gäste eine vollständig neue Show mit internationalen Artisten, Starclown Totti Alexis und einer Inszenierung unter der Regie von Louis Knie.

„Der schönste Rückblick auf eine Spielzeit entsteht in den Gesprächen mit unseren Gästen“, sagt Produzent David Stegemöller. Die Begeisterung des vergangenen Jahres sei Bestätigung und Ansporn zugleich. Die neue Produktion verbindet deshalb vertraute Gastfreundschaft mit vielen neuen Lieblingsmomenten.

Für die großen Lacher sorgt Totti Alexis. Der Künstler stammt aus einer spanischen Clown Familie und steht bereits in fünfter Generation in der Manege. Mit musikalischem Können, überraschenden Einfällen und feinem Gespür für sein Publikum bringt er die Generationen zusammen. Manchmal genügt eine Pause, eine Geste oder ein unerwarteter Ton – und der Weihnachtsstress hat vorübergehend Sendepause.

Das artistische Programm setzt auf Vielfalt: Jimmy Navrátil präsentiert rasante Jonglage, Vanessa Berousek verbindet Ballkunst mit tänzerischer Eleganz. Handstandartistik im Trio und solo, Kraftakte am chinesischen Mast, ikarische Spiele und Antipoden-Akrobatik zeigen Körperbeherrschung, Präzision und Vertrauen. Ein Rollschuh-Duo sorgt mit schnellen Drehungen auf engstem Raum für Nervenkitzel. Stepptänzer Matthias und die Dolly Power Dancers ergänzen die Show um Rhythmus und schwungvolle Choreografien.

Louis Knie führt die unterschiedlichen Darbietungen zu einer gemeinsamen Inszenierung zusammen. Dabei zählt für Stegemöller auch der Blick für besondere Talente: Das Duo Caroli zum Beispiel begeisterte bereits im vergangenen Jahr in Koblenz, bevor es anschließend beim Internationalen Circusfestival von Monte Carlo ausgezeichnet wurde. Weitblick und ein Gespür für das Besondere zeichnet eine moderne Führung eines Circusprojektes wie dem Weihnachtscircus aus.

Zum Circus Erlebnis in Koblenz gehören ebenso das beheizte Zelt, ein einladendes Foyer, gastronomische Angebote und der große Weihnachtsbaum. So beginnt die gemeinsame Auszeit bereits vor dem ersten Auftritt.

Premiere ist am 18. Dezember 2026 um 19 Uhr. Den Abschluss bildet die Silvestergala am 31. Dezember um 20 Uhr mit anschließendem Höhenfeuerwerk. Dazwischen stehen Vorstellungen am Vormittag, Nachmittag und Abend auf dem Spielplan. Eintrittskarten sind ab 20 Euro erhältlich.

Jetzt Tickets sichern und Weihnachten gemeinsam erleben.

Alle Informationen, Spielzeiten und Buchungsmöglichkeiten unter www.koblenzer-weihnachtscircus.de.