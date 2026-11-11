Mit Kunsthandwerk, Musik und weihnachtlichen Leckereien startet Lahnstein in den Winterzauber

Lahnstein. Die Neugasse in Niederlahnstein wird am 20. und 21. November wieder zum Treffpunkt für alle, die sich auf die bevorstehende Adventszeit einstimmen möchten. Beim Lehner Adventszauber öffnen Anwohner ihre festlich geschmückten Höfe und laden gemeinsam mit Kunsthandwerkern aus der Region zu einem gemütlichen Weihnachtsmarkt ein. Mit einem abwechslungsreichen Programm, zahlreichen Leckereien und besonderen Aktionen bildet die Veranstaltung zugleich den Auftakt zum diesjährigen Winterzauber Lahnstein.

Am Freitag, 20. November von 16 bis 22 Uhr und am Samstag, 21. November von 13 bis 22 Uhr gibt es in der Neugasse einiges zu entdecken. An den liebevoll gestalteten Ständen werden handgefertigte Produkte und besondere Geschenkideen angeboten. Für das leibliche Wohl ist mit Glühwein, frischen Waffeln, Bratwurst und weiteren Köstlichkeiten bestens gesorgt.

Die feierliche Eröffnung übernimmt Oberbürgermeister Lennart Siefert gemeinsam mit der Rhein-Lahn-Nixe Ida Maria I.. Anschließend präsentiert Toni’s Wollwerkstatt eine Modenschau, bevor die Band Kabelbrand mit Livemusik für musikalische Unterhaltung sorgt.

Am Samstag dürfen sich besonders die kleinen Gäste freuen, wenn um 15 Uhr der Nikolaus vorbeischaut. Um 18 Uhr findet die Versteigerung einer handgefertigten Weihnachtskrippe zugunsten der Elterninitiative krebskranker Kinder am Kemperhof statt. Auch die Erlöse aus dem Verkauf von Speisen und Getränken kommen einem guten Zweck zugute.

Der Lehner Adventszauber verbindet damit weihnachtliche Gemütlichkeit mit einem guten Zweck und bietet eine schöne Gelegenheit, gemeinsam mit Familie und Freunden in die Adventszeit zu starten.

Mit dem Lehner Adventszauber beginnt zugleich der Winterzauber Lahnstein, der bis zum 13. Dezember weitere vorweihnachtliche Erlebnisse bereithält: Am 28. und 29. November laden die Weihnachtsmärkte am Pulverturm und Bürgerturm in Oberlahnstein zum Bummeln ein. An den Wochenenden vom 04. bis 06. und 11. bis 13. Dezember folgt der Nikolausmarkt auf dem Theatervorplatz. Ergänzt wird das Programm durch weihnachtliche Stadtführungen mit Glühwein und eine Schlemmerkarte, mit der auf allen Märkten Stempel gesammelt und attraktive Preise gewonnen werden können.

Weitere Informationen zum Programm des Winterzaubers in Lahnstein gibt es unter www.lahnstein.de/winterzauber.

Bildunterzeilen:

Beim Lehner Adventszauber verwandelt sich die Neugasse wieder in einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. (Foto: Mira Bind / Stadtverwaltung Lahnstein)