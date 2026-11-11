Mit einem besonderen Gast haben die Kinder- und Jugendliteraturtage Koblenz begonnen: Die Olchis sorgten bei der Eröffnung mit ihrem turbulenten Puppenspiel „Die Olchis – Wenn der Babysitter kommt“ für einen unterhaltsamen Auftakt. Gemeinsam mit den Olchi-Puppen eröffnete Kulturdezernent Ingo Schneider die diesjährige Veranstaltungsreihe, die noch bis zum 28. November zahlreiche Möglichkeiten bietet, Literatur und Geschichten auf ganz unterschiedliche Weise zu entdecken.

„Rund um den bundesweiten Vorlesetag laden wir wieder gemeinsam mit vielen Partnerinnen und Partnern zu einem abwechslungsreichen Programm ein“, berichtet Ingo Schneider, Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz. „Es ist uns besonders wichtig, nicht nur die Lesekompetenz bei jungen Menschen zu fördern, sondern auch zu vermitteln, wie viel Spaß es macht, sich mit Büchern zu beschäftigen.“ Beides geht bei den Kinder- und Jugendliteraturtagen Hand in Hand.

Veranstaltet wird die Reihe vom Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz gemeinsam mit zahlreichen lokalen Einrichtungen, Vereinen, Initiativen und Kulturschaffenden. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 18 Jahren und eröffnet ganz unterschiedliche Zugänge zu Literatur und Sprache. Dabei steht nicht allein das Lesen im Mittelpunkt: Zuhören, Mitmachen, Ausprobieren, Gestalten und gemeinsames Entdecken machen das Programm aus. Von Lesungen über Film bis hin zu Zauberei und Kreativworkshops: Das Programm bietet in den kommenden Wochen eine große Vielfalt. Finanziell unterstützt wird die Veranstaltungsreihe von der Sparda-BankSüdwest, der Stiftung Zukunft der Sparkasse Koblenz sowie den Stadtwerken Koblenz.

Ein Überblick über das Programm:

Dienstag, 10. November: Bei der Veranstaltung „Habe Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ können Kinder und Jugendliche an der Universität Koblenz philosophische Texte kennenlernen und gemeinsam mit Studierenden diskutieren (12.15 bis 13.45 Uhr). Am Nachmittag lädt die KinoUni ins Odeon-Kino zu „Emil und die Detektive“ mit einer Einführung von Prof. Dr. Dr. h. c. Stefan Neuhaus ein (16 Uhr).

Donnerstag, 12. November: Im Bürgerzentrum Lützel findet eine interaktive Lesung von „Das kleine Gespenst“ (16 Uhr) statt. Parallel können Kinder ab acht Jahren in der StadtBibliothekihren eigenen Stop-Motion-Film zum Thema Tiere gestalten und anschließend auf großer Leinwand präsentieren (16 bis 17.30 Uhr).

Freitag, 13. November: Alexander Johann liest in der Buchhandlung Reuffel aus „Die geheimnisvollen Gesellen“ (15 Uhr). Im Landesbibliothekszentrum können Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren beim Workshop „Schreib-Spiele(N)“ das kreative Schreiben ausprobieren (15.30 bis 17 Uhr).

Samstag, 14. November: Im Reuffel-Spielraum heißt es „Spielerisch Lesen lernen“ – mit Erstlesebüchern, Figuren und Bastelangeboten (11 bis 15 Uhr). In der Schauspielschule Koblenz steht eine Lesung aus der „Sumpfloch-Saga“ von Halo Summer auf dem Programm (14 Uhr). Dort können außerdem eigene Lesezeichen mit Glasperlen gestaltet werden (15 bis 16 Uhr).

Sonntag, 15. November: Die Schauspielschule Koblenz bietet erneut eine Lesung aus der „Sumpfloch-Saga“ (14 Uhr) sowie einen Workshop zum Gestalten von Lesezeichen mit Glasperlen (15 bis 16 Uhr).

Dienstag, 17. November: In der StadtBibliothek Koblenz können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren bei einem Detektivworkshop mit der Detektei Adler selbst auf Spurensuche gehen, Spuren untersuchen und einen Fall lösen (15 bis 17.30 Uhr).

Donnerstag, 19. November: In der Buchhandlung Reuffel werden beim DIY-Nachmittag Tassen bemalt und Lieblingsbücher vorgestellt (14 bis 17 Uhr). Ein besonderes Highlight ist die Lesung mit Ralph Caspers, bekannt aus „Die Sendung mit der Maus“ und „Wissen macht Ah!“. Er liest in der StadtBibliothek aus seinem Buch „Wenn Glühwürmchen morsen“ (16.30 Uhr). Im Bürgerzentrum Lützel gibt es zudem eine interaktive Lesung von „Die kleine Hexe“ (16 bis 17 Uhr).

Freitag, 20. November: Zum Bundesweiten Vorlesetag ist die Polizei in die StadtBibliothekeingeladen. Unter anderem lesen ein Diensthundeführer mit seinem Hund und ein Polizist in historischer Uniform vor. Außerdem gibt es ein Polizeimotorrad, die Polizei-Puppenbühne und weitere spannende Einblicke in die Polizeiarbeit (14 bis 17 Uhr).

Samstag, 21. November: Bei Reuffel lauschen die „Wilden Kinder“ aus „Der Regenbogenfisch“ (10.30 Uhr). Im Odeon-Kino erwartet Familien ein „Glitzernder Kinotag“ mit Bastel- und Mitmachaktionen sowie der Neuverfilmung des „Regenbogenfischs“ durch die Augsburger Puppenkiste (13 bis 16 Uhr). Kreativ wird es auch im Nähmaschinenhaus Diehl: Dort können Kinder und Jugendliche Lesezeichen und Buchhüllen nähen und besticken (10 bis 11.30 Uhr sowie 12 bis 14.30 Uhr).

Dienstag, 24. November: Im Zauberatelier ANDINO lernen Kinder ab acht Jahren beim Workshop „Harry Potter und die Kunst der Illusion“ eigene Zauberkunststücke (15 bis 17 Uhr). In der StadtBibliothek liest Kinderbuchautor und Illustrator Martin Baltscheit aus „Der Löwe, der nicht malen konnte“ und lädt anschließend zu einem Mitmach-Workshop ein (16 Uhr).

Mittwoch, 25. November: Beim Buch-Upcycling im McKiz in Neuendorf entstehen aus alten Büchern kreative Dekorationen für die Weihnachtszeit (15.30 bis 17.30 Uhr).

Donnerstag, 26. November: Der Zauberworkshop „Harry Potter und die Kunst der Illusion“ findet erneut im Zauberatelier ANDINO statt (15 bis 17 Uhr).

Freitag, 27. November: In der StadtBibliothek können Kinder ab sechs Jahren winterliche Klangmonster, Klangtiere und Fantasiewesen basteln (14 bis 17 Uhr).

Samstag, 28. November: Zum Abschluss gibt es in der Schauspielschule Koblenz nochmals eine Lesung aus der „Sumpfloch-Saga“ von Halo Summer (14 Uhr) und einen Workshop zum Gestalten von Lesezeichen mit Glasperlen (15 bis 16 Uhr). Im Zauberatelier ANDINO können Kinder ab acht Jahren ein weiteres Mal die Kunst der Illusion kennenlernen (15 bis 17 Uhr).

Ergänzend zum öffentlichen Programm gibt es besondere Angebote für Schulklassen. Das Theater Koblenz ermöglicht Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen drei bis fünf mit einem theaterpädagogischen Workshop, in die Geschichte der „Bremer Stadtmusikanten“ einzutauchen. Die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung lädt Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen fünf bis sieben unter dem Titel „Voll Lust auf Lesen!“ dazu ein, neue Bücher zu entdecken und über spannende Geschichtenanfänge abzustimmen.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenfrei. Bei einzelnen Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung oder der Erwerb eines Tickets erforderlich. Die genauen Informationen zu Uhrzeiten, Altersgruppen, Veranstaltungsorten und Anmeldemöglichkeiten sind hier zu finden: www.kultur.koblenz.de

Bildunterzeile:

Freuten sich über eine gelungenen Auftakt der Kinder- und Jugendliteraturtage Koblenz 2026 (von links nach rechts): Dorothee Wellfonder (Wodo Puppenspiel – Mülheimer Figurentheater), Clara Röllinghoff (Kultur- und Schulverwaltungsamt), Susanne Ott (Stadtbibliothek), Ingo Schneider (Dezernent für Bildung und Kultur), Wolfgang Kaup-Wellfonder (Wodo Puppenspiel – Mülheimer Figurentheater). Foto: Tobias Vollmer