Die Vorfreude auf die kommende Fahrrad-Saison steigt, und um sicher in den Frühling zu radeln, bietet die KreisVolkshochschule Neuwied – Außenstelle Puderbach in Kooperation mit der CHACO GmbH einen Kurs “Fahrrad – Technikcheck und Pannenhilfe selbst im Griff” an, der den Teilnehmenden u.a. die Gelegenheit bietet, sich auf mögliche Pannensituationen vorzubereiten.

Der eintägige Kurs, geleitet von erfahrenen Zweiradmechanikern, findet am 02.03.24, von 10 bis 13 Uhr, in der Fahrrad-Abteilung der CHACO GmbH, Ringstr. 32, Dernbach, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 40 € und beinhaltet neben der Kursteilnahme ein Pannenset, Snacks und Getränke.

Im Kurs werden praxisnahe Fertigkeiten vermittelt, darunter das eigenständige Beheben eines Platten, das gründliche Überprüfen des Fahrrads vor Fahrtantritt, die Sicherheitsprüfung der Bremsen und die richtige Reinigung des Fahrrads. Die erworbenen Kenntnisse sollen den Teilnehmern die Grundlagen bieten, um im Ernstfall eine Pannensituation unterwegs erfolgreich zu bewältigen und das Fahrrad nicht schieben zu müssen.

Teilnehmende haben die Möglichkeit, ihr eigenes Fahrrad oder E-Bike mitzubringen, um die erworbenen Fertigkeiten direkt anzuwenden.

Die Anmeldung erfolgt unter 02684 8581-10 oder www.kvhs-neuwied.de/P155.