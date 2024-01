Kinder, Eltern und Fachkräfte unterstützen Neuwieder Tafel

Wenn Kinder an Weihnachten oder ihren Geburtstag denken, dann schwingt unweigerlich auch die Vorfreude auf Geschenke mit. Dass es mindestens genauso erfüllend sein kann, selbst etwas zu geben, haben die Kinder der Neuwieder Kita “Raiffeisen” erfahren: In einer groß angelegten Aktion haben sie Lebensmittel- und andere Sachspenden für die Tafel gesammelt, um damit bedürftige Menschen in der Stadt zu unterstützen.

Aufmerksam auf die Thematik wurde man in der Kita durch einen Spendenaufruf – danach ging alles ganz schnell. Kinder, Eltern und pädagogische Fachkräfte setzten sich gemeinsam intensiv mit der Tafel auseinander: „Was ist die Tafel eigentlich, was macht sie und wem hilft sie?”, waren die zentralen Fragen, die gestellt und beantwortet wurden. Aus dieser Beschäftigung ergab sich bei allen Beteiligten ein großer Wunsch zu helfen. Und so wurde im Eingangsbereich der Kita eine Spendenbox installiert, die sich sehr schnell füllte. Zwei ganze Bollerwagen mit Spenden kamen am Ende zusammen. Neben Lebensmitteln und Alltagsgegenständen malten die Kinder viele Bilder und schrieben Weihnachtskarten. Kurz vor dem Fest war es dann soweit: Gemeinsam zog man mit den Bollerwagen los und wurde dankbar und herzlich mit Tee und Keksen vom Team der Tafel begrüßt. Die Kinder konnten sich die Räumlichkeiten anschauen und sich mit den ehrenamtlichen Helfern über ihre wichtige Arbeit austauschen. Und am Ende stand für alle Kinder fest: “Das möchten wir wieder machen!”

In der städtischen Kita „Raiffeisen“ wird soziales Engagement großgeschrieben. Bereits seit längerem legt sie einen inhaltlichen Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit. Ziel ist es hierbei, den Kindern spielerisch Zukunftsthemen wie Artenvielfalt, nachhaltige Ernährung, Partizipation und Chancengleichheit näherzubringen. In diesem Kontext wurden in der Kita bereits einige Müllprojekte durchgeführt und auch am alljährlichen “World Cleanup Day” beteiligt man sich regelmäßig mit großem Einsatz.

Bildunterschrift:

Kleine Helfer ganz groß: Bei der Spendenaktion der Kita Raiffeisen für die Neuwieder Tafel sind zwei Bollerwagen mit Lebensmitteln und Alltagsgegenständen zusammengekommen.

Foto: Lea von Frankenberg