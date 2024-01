Kürzlich hat der Beirat für Migration und Integration zu seinem traditionellen farbenfrohen Neujahrsempfang in den Historischen Rathaussaal eingeladen. Dieses Jahr wurden mehr als 120 Gäste von der Abteilungsleiterin für Migration und Integration der Stadt Koblenz, Ute Weinowski-Rausch begrüßt.

In seiner Neujahrsrede blickte Beiratsvorsitzender Dirk Schaefer ins letzte Jahr und beleuchtete die Arbeit des städtischen Gremiums und schaute auch nach vorne in das Wahljahr 2024 mit der Europawahl, der Kommunalwahl und auch der Beiratswahl im November. „Hier müssen Weichen gestellt werden und jeder kann bei sich selbst anfangen, um die Welt zu verändern“, so Dirk Schaefer. Im Jahresrückblick hatten das Publikum Gelegenheit, die vielfältigen Veranstaltungen und Aktivitäten des Beirats unter musikalischer Untermalung der Saz-Gruppe mit Kerem Koyun, Anil Uzun und Destan Saylan Revue passieren zu lassen.

Es folgte ein kurzweiliges Programm mit dem neuen Kurzfilm “Koblenzerin” vom Sozialen Netzwerk Koblenz e.V., produziert von Manfred Beuth, Oleksandr Tkachenko und Tetiana Chumak und unterstützt von zahlreichen Partnern. Anschließend hat der ukrainische Chor „Oranta“ mit Leiterin Marianna Vidrak und Vereinsvorsitzender Austin Harrington von Ukraine-Hilfe-Koblenz e.V. mit einem starken Auftritt den Nachmittag abgeschlossen.

Foto: Mickey Lazar Buzakovic

v.l.n.r. 1. Reihe: Clara Röllinghoff (Geschäftsstelle BMI), Mahmud Ziab, Monika Sauer, Sherin Daudi, Dirk Schaefer (Vorsitzender BMI), Edina Strikovic, Vito Contento, Prof.Dr. Heinz-Günther Borck (Vorsitzender Seniorenbeirat), Ute Weinowski-Rausch (Abteilungsleiterin Migration und Integration), 2. Reihe: Manfred Bastian, Zbigniew Mlaskawa, Karima Faddane, Beate Oster (Integrationsbeauftragte), Oguzhan Oguz, Laura Martin Martorell, Danniene Wete, Pasquale Sicilia, Maria Anna Hartmann, Bert Flöck (Baudezernent), Josef Oster (MdB).