100 geflüchteten Kindern und begleitenden Eltern aus den städtischen Gemeinschafts-unterkünften hat der Beirat für Migration und Integration mit Unterstützung des Sachgebiets Integration der Stadt Koblenz einen kostenfreien Nachmittag im Kino ermöglicht.

Im Rahmen des Ferienkinos im Odeon-Apollo-Kino verwandelten sich die Kinder in lauter kleine Schafe durch gebastelte “Shaun-das Schaf-Masken”. Danach ging es mit Popcorn und Getränk in den Film „Shaun das Schaf – Raus aus dem Stall, ab in die Stadt“.

Ein fröhliches Kinoabenteuer für alle – egal welche Sprache zu Hause gesprochen wird, denn der Trickfilm kommt ganz ohne Worte und Dialoge aus: Die Tiere bellen, machen »Määh« oder schnattern, und selbst der Bauer murmelt unverständlich. Jede Szene ist selbsterklärend und über die Bilder klar verständlich.

„Ideal für unsere Zielgruppe – Kinder aus Afghanistan, Eritrea, Iran, Russland, Syrien, Türkei, Ukraine. Wir freuen uns sehr Unterstützer und Sponsoren für dieses Projekt gewonnen zu haben“, so Dirk Schaefer, der Vorsitzender des Beirates für Migration und Integration. Tatkräftig unterstützt wurde der Beirat von Sozialarbeiter:innen und Integrationslots:innen des Sachgebiets Integration und den Mitarbeiter:innen des Odeon-Apollo-Kinos.

„Es ist einfach schön lachende und glückliche Kinder mitzuerleben. Manche von ihnen waren noch nie in einem Kino“, erklärte Karima Faddane, Integrationslotsin die ausgelassene Stimmung im Kinosaal.

Foto (Beirat für Migration und Integration): Karima Faddane (Integrationslotsin BMI-Mitglied), Dirk Schaefer (Vorsitzender BMI), Tobias Oberhofer (Sozialarbeiter), Clara Röllinghoff (Geschäftsstelle BMI) v.l.n.r.