Der Elternausschuss und Förderverein Kunterbunt e.V. der KiTa Kemperhof lädt herzlich zum jährlichen Kinderbasar ein, bei dem Eltern die Gelegenheit haben, hochwertige Kinderkleidung, Spielzeug und Fahrzeuge zu erwerben. Dieses Ereignis verspricht nicht nur Schnäppchen, sondern auch eine unterhaltsame Erfahrung für die ganze Familie.

Der Kinderbasar findet am 04.11.2023 von 11.00 bis 13.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Medizinzentrum II Wohn- und Konferenzzentrum am Kemperhof in Koblenz-Moselweiß statt. Der Basar bietet eine umfangreiche Auswahl an Kinderkleidung, von süßen Babyoutfits bis hin zu trendiger Kindermode für ältere Kinder, als auch Umstands- und Stillmode für Mütter. Hier können Eltern nicht nur Geld sparen, sondern auch nachhaltiges Einkaufen unterstützen, da viele der angebotenen Artikel in sehr gutem Zustand sind.

Aber das ist noch nicht alles! Neben Kleidung werden auch eine Vielzahl von Spielsachen und Fahrzeugen angeboten, die sicherlich die Augen der kleinen Besucher zum Strahlen bringen werden. Ob Puppen, Bauklötze, Gesellschaftsspiele oder kindersichere Fahrzeuge – hier ist für jeden etwas dabei.

“Unser Kinderbasar ist eine beliebte Tradition in der KiTa Kemperhof und bietet eine hervorragende Möglichkeit, gebrauchte Kinderartikel zu verkaufen, zu tauschen und zu kaufen”, sagt [Anna Ewert, Vorsitzende des Förderverein Kunterbunt e.V.]. “Es ist eine Win-Win-Situation für alle: Eltern können preisgünstige Artikel für ihre Kinder finden, und gleichzeitig fördern wir die Nachhaltigkeit, indem wir die Lebensdauer von Kinderprodukten verlängern.”

Es wird wieder Kuchen und Kaffee angeboten und Parkplätze sind auf dem Kemperhof Parkplatz oder unter der Kurt-Schumacher-Brücke. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher!

In der Einrichtung des Caritasverbandes Koblenz werden zurzeit 125 Kinder ab der achten Woche bis zum vierzehnten Lebensjahr betreut. Weitere Informationen erhalten Sie über den Veranstalter basar-kita-kemperhof@gmx.de