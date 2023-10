Die Vorbereitungen der Stadtgärtner auf den Winter haben begonnen. Die Zitrus-Bäumchen vor dem Schloss ziehen bereits in die Gewächshäuser des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen an der Beatusstraße um. Die übrigen mediterranen Kübel mit Feigen- und Granatäpfel-Bäumchen folgen. Sie alle überstehen die kalte Jahreszeit in Koblenz nicht ohne Schutz. Zahlreiche Kübelpflanzen in der Altstadt wurden bereits ins Winterquartier gebracht. Ebenfalls dem Ende entgegen geht die Laternenbegrünung in der Altstadt. Die Hängetöpfe werden bis zum Frühjahr abgenommen.

In den kommenden drei Wochen gestalten die Stadtgärtner zudem die Schmuckbeete um. Dazu zählen unter anderem der Blumenhof, einige Beete auf dem Friedrich-Ebert-Ring, das Schloss- und das Löhrrondel sowie die Beete vor der Konzertmuschel und dem Lenné-Denkmal in den Rheinanlagen. Die Stadtgärtner nehmen die Sommerblumen heraus und pflanzen stattdessen winterfeste Gewächse, die auch Minusgrade überstehen. Dafür wurden in der Stadtgärtnerei 44.000 Stiefmütterchen und 20.000 Blattschmuckpflanzen herangezogen worden. Zudem kommen in den Schmuckbeeten noch knapp 35.000 Blumenzwiebeln wie Tulpen und Narzissen in die Erde, die im nächsten Frühjahr für Farbe im Stadtgebiet sorgen werden.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Die Zitruspflanzen vor dem Schloss werden als erstes ins Winterquartier geräumt. In den kommenden drei Wochen bereiten die Stadtgärtner auch die Beete auf die kalte Jahreszeit vor.