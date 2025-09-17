Kürzlich fand erneut in den Koblenzer Rheinanlagen das Seniorenfestival statt. Auch in diesem Jahr wurde die Veranstaltung von vier engagierten Kooperationspartnern organisiert: dem Koblenzer Bündnis für Familie, dem Seniorenbeirat der Stadt Koblenz, dem Förderverein Rheinanlagen e.V. und der Musikerinitiative Music-Live e.V.

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher erfreuten sich bei herrlichem Sonnenschein der Musik. Besonders die Schülerinnen und Schüler der Balthasar-Neumann-Grundschule mit ihren lustigen Liedern, wobei sie sich selbst mit Trommeln begleiteten, begeisterten das Publikum. Der Charme des Liedermachers Manfred Pohlmann animierte zum Mitsingen und Mitklatschen. Abgerundet wurde das Festival durch den sympathischen Beitrag der Blues- und Rock´n´Roll-Band „Kellerkapelle“.

Bürgermeisterin Ulrike Mohrs bedankte sich als Schirmherrin in ihrem Grußwort bei den Veranstalterinnen und Veranstaltern, bei den Mitwirkenden und bei den Gästen und betonte, dass dank ihnen „das Fest ein lebendiger Austausch ist, beim dem Freundschaften entstehen und das generationsübergreifende Miteinander gestärkt wird.“

Erneut zeigte sich das Organisationsteam am Ende des Tages zufrieden und glücklich über die positive Resonanz. Alle Beteiligten freuen sich jetzt schon auf das Seniorenfestival im kommenden Jahr.

Bild 2 (Sieglinde Zlotos-Wagstaff): Gäste der Veranstaltung