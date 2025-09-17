Am Freitag 19. September findet eine Demo mit dem Thema „Klimaschutz: Gasausstieg“ statt.

Ab 15 Uhr treffen sich die Teilnehmenden auf der Spiegelfläche des Bahnhofplatzes, wo die Auftaktkundgebung stattfindet.

Gegen 16:30 Uhr beginnt der Aufzug von der Spiegelfläche über Markenbildchen Weg, Hohenzollernstraße, Viktoriastraße, Görgenstraße, Clemensstraße, Clemensplatz, Karmeliterplatz, Rheinstraße bis zum Josef-Görres-Platz.

Dort erfolgt die Abschlusskundgebung, die voraussichtlich gegen 18.30 Uhr endet und die Versammlung sich auflöst.