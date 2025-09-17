Die Koblenzer Stadtentwässerung beabsichtigt im zweiten Bauabschnitt im Zeitraum von Montag, 22. September 2025 bis voraussichtlich Freitag, 27. Februar 2026 zwischen der Einmündung Schenkendorfstraße und Hohenzollernstraße/Schützenhof die Anschlussleitungen der Grundstücks- und Straßenentwässerung zu erneuern. Zur Sicherheit des Baustellenpersonals wird eine Einbahnregelung für den Verkehr in Richtung Hohenzollernstraße/Schützenhof eingerichtet.

Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Die Parkplatzsituation für die Bewohner wird so gering wie möglich beeinträchtig und der Zugang zu den Wohnungen ist dauerhaft gewährleistet.

Die Stadtentwässerung Koblenz bittet die Bewohner um Verständnis und die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.