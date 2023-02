Bendorf. Die Jugendförderung der Stadt Bendorf bietet am Freitag, 17. und Samstag, 18. März, in Kooperation mit der Grundschulsozialarbeit Bendorf einen Selbstbehauptungskurs für Kinder von sechs bis zehn Jahren an.

Das Angebot mit Coach Marco Wohlgemuth findet freitags von 15.30 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr in der Turnhalle der Medardus-Grundschule, Ringstraße 115, Bendorf statt.

An beiden Tagen lernen die Mädchen und Jungen neben theoretischen Aspekten auch praktische Übungen zur Selbstbehauptung und Verteidigung.

Die Teilnahme kostet 15 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist bis zum 03.03.2023 erforderlich. Alle nötigen Unterlagen können auf www.bendorf.de unter Aktuelles heruntergeladen werden, dort findet man auch den Link für eine Online-Anmeldung.

Weitere Informationen gibt es bei der städtischen Jugendförderung: Tel. 02622 – 9215838; Daniela Spitz: daniela.spitz@bendorf.de.

Foto zur lizenzfreien Nutzung: Der Selbstbehauptungskurs der städtischen Jugendförderung richtet sich an Schulkinder von sechs bis zehn Jahren.