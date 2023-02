Projekte zur Woche der Kinderrechte einfach finanziell gefördert

„Alle gleich? – Logo!“ So lautet das Motto der diesjährigen Woche der Kinderrechte vom 20. bis 27. September in Rheinland-Pfalz. Damit liegt das Augenmerk dieses Mal auf dem wohl wichtigsten Artikel der UN-Kinderrechtskonvention: Jedes Kind hat die gleichen Rechte. Niemand darf diskriminiert werden – aus welchen Gründen auch immer. Im Zusammenhang mit der Aktionswoche rund um den Weltkindertag fördern die Stadt Neuwied und das rheinland-pfälzische Familien- und Jugendministerium wie jedes Jahr auch wieder Kinderrechte-Projekte mit bis zu 300 Euro. Dafür nimmt die Fachstelle für Partizipation des städtischen Kinder- und Jugendbüros (KiJub) jetzt Förderanträge entgegen.

„Im vergangenen Jahr durften wir uns bereits über viele gelungene Projekte bei der Aktion freuen. Daher hoffen wir natürlich, auch dieses Jahr daran wieder mit einer hohen Beteiligung anzuknüpfen“, sagt Bürgermeister Peter Jung und ist schon jetzt gespannt, welche und wie viele Projekte realisiert werden. Vor allem, da die diesjährige Woche der Kinderrechte besonders gut nach Neuwied passt. „Denn passend zu der Aktionswoche erhalten wir am 23. September mit einem großen Fest das Siegel ‚Kinderfreundliche Kommune Neuwied‘. Damit werden unsere bisherigen Bemühungen und unsere Vorhaben für mehr Kinderfreundlichkeit in Neuwied für die nächsten drei Jahre ausgezeichnet.“

Ziel der Projekte sollte es sein, die Kinder über ihre Rechte aufzuklären. Dazu erarbeiten die jeweiligen Akteure gemeinsam mit Kindern dieses Kinderrecht. Von der Förderung können dabei Kindertagesstätten, Schulklassen, Vereine, Institutionen und Organisationen profitieren. Diese finanzielle Unterstützung ist allerdings an zwei Bedingungen geknüpft: Zum einen muss die Bewerbung als formlose, einseitige Projektbeschreibung bis zum 15. April bei der Fachstelle Partizipation des KiJub eingegangen sein und zum anderen muss das Projekt bis Ende September abgeschlossen sein. Gut zu wissen: Die Förderung muss nicht mittels Rechnungsbeleg abgerechnet werden. Ein einfacher Durchführungsbericht reicht aus, um die Fördermittel abzurufen.

Außerdem sucht die Fachstelle Partizipation gezielt nach Interessenten, die sich mit ihrem Projekt an einer großen Kunstaktion zu diesem Thema beteiligen wollen. Dazu sollen bis zum September auf Gipskartonplatten Kunstwerke zu dem Thema „Alle Kinder haben die gleichen Rechte!“ entstehen. Das Material dafür wird gestellt.

Falls eine Institution Probleme haben sollte, das Geld für die Durchführung eines Projektes vorzulegen, kann sie sich direkt bei Sonja Jensen von der Fachstelle Partizipation beim KiJub melden. Sie sorgt für eine unkomplizierte Abwicklung. Jensen erteilt auch gerne weitere Informationen telefonisch unter 02631 802 170 oder per E-Mail an sjensen@neuwied.de. Projektanmeldungen nimmt sie ebenfalls per E-Mail entgegen. Alternativ können diese aber auch per Post an das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, Heddesdorfer Straße 33-35, in Neuwied gesendet werden.