Jetzt am Projekt „Bürgerwald“ beteiligen

Bendorf. Am Samstag, 21. Oktober, findet die nächste Pflanzaktion im Bendorfer Bürgerwald in der Nähe des Wanderparkplatzes Limes am Sträßchen statt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben wieder die Chance, sich aktiv mit einer Baumspende einzubringen. Sie können auf der ausgewählten Fläche selbst Bäume pflanzen und kommen für die Kosten der Baumpflege auf. Die Kosten pro Baum betragen einmalig 60 Euro – darin sind sowohl die Vorbereitungen als auch die Pflege durch das Forstrevier enthalten.

Um die Fläche in einen klimabeständigen Mischwald zu verwandeln, kommen bei der Wiederbewaldung vermehrt Baumarten zum Einsatz, die klimaresistenter und daher weniger anfällig für Dürreschäden und Käferbefall sind.

Wer sich an der Aktion „Bürgerwald Bendorf“ und der Aufforstung des Bendorfer Waldes beteiligen möchte, kann sich bei Sabine Schmidt melden, Tel. 02622/703-170, sabine.schmidt@bendorf.de.

Anlass kann eine Hochzeit, eine Geburt oder ein Weihnachtsgeschenk sein oder einfach der Wunsch, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Foto zur lizenzfreien Nutzung: Am 21. Oktober findet wieder eine Pflanzaktion im Bendorfer Bürgerwald statt.