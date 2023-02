Spendenaktion für Frauenhäuser

Es gibt viele Varianten die Frauenhäuser Koblenz, Mayen-Koblenz und Westerwald im Rahmen des Virtuellen Spendenlaufs gegen Gewalt an Frauen zu unterstützen. Der Aktionszeitraum in dem die eigenen Kilometer gezählt und online gemeldet werden können, reicht vom 14. Februar bis zum 8. März 2023. In verschiedenen Altersgruppen darf gelaufen oder gewalkt werden. Wer sich dafür nicht begeistern kann, hat trotzdem die Möglichkeit die gute Sache zu unterstützen. Das Startgeld in Höhe von 15 Euro wandert ebenso wie das der aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Spendentopf zugunsten der genannten Einrichtungen. Im vergangenen Jahr kamen auf diese Weise rund 12.000 Euro für die Frauenhäuser zusammen. Bis zum 8. März 2023 ist eine Teilnahme möglich.

Anmeldung und ausführliche Informationen unter www.katjas-laufzeit.de oder telefonisch unter 02689 9478851.

Der Virtuelle Spendenlauf ist eine gemeinsame Aktion der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Koblenz, des Rhein-Lahn-Kreises, des Westerwaldkreises und des Landkreises Mayen-Koblenz und findet in Kooperation mit dem Förderverein Frauenhaus Koblenz e. V. statt.