Poetry Slam am 6. November im Big House – Wortkünstler aus drei Bundesländern treten an

Mal bringen wenige Worte einen ganzen Saal zum Lachen, mal sorgt ein einziger Satz für nachdenkliche Stille. Beim Poetry Slam entscheiden nicht nur die Texte, sondern auch Stimme, Timing und Bühnenpräsenz darüber, wer das Publikum überzeugt. Am Freitag, 6. November, um 20 Uhr lädt das Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt Neuwied zum letzten Dichterwettstreit des Jahres ins Jugendzentrum Big House in die Museumstraße 4a ein. Sechs Wortkünstlerinnen und Wortkünstler aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen greifen bei der „Live Lounge“ zum Mikrofon.

Mit Lenny Felling und Artem Zolotarov reisen gleich zwei Teilnehmer aus Mainz an. Felicitas Friedrich kommt aus Bielefeld, Tobias Beitzel aus Bad Berleburg und Lena Haddad aus Darmstadt. Komplettiert wird das Feld von Doro aus dem Kreis Ahrweiler. Sie alle bringen eigene Texte mit und wollen das Neuwieder Publikum mit ihrer ganz persönlichen Art des Vortrags für sich gewinnen.

Dabei reicht ein gelungener Auftritt allein noch nicht für den Sieg. In einer doppelten Vorrunde präsentieren zunächst alle sechs jeweils zwei Texte. Anschließend ziehen die beiden Auftretenden mit dem größten Zuspruch ins Finale ein. Wer am Ende gewinnt, entscheidet das Publikum. Denn beim Poetry Slam sitzen die Menschen im Saal nicht nur als Zuhörerinnen und Zuhörer: Sie bestimmen mit, welche Worte an diesem Abend am meisten Eindruck hinterlassen.

Ob kleine Absurditäten des Alltags oder große gesellschaftliche Fragen – beim Poetry Slam können die Texte unterschiedliche Richtungen einschlagen. Eine Regel gilt für alle: Die Texte müssen aus der eigenen Feder stammen, Requisiten bleiben außen vor. Durch den Abend führt Sarah Kunz, die die Poetry Slams der „Live Lounge“ seit mittlerweile 15 Jahren organisiert und moderiert. Der Novembertermin gehört zugleich zum Programm der Demokratiewochen 2026.

Einlass im Big House ist ab 19.30 Uhr, der Poetry Slam beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, Tickets gibt es an der Abendkasse. Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe „Live Lounge“ finden Interessierte auf Instagram und Facebook unter @liveloungeneuwied.

BUZ: Lenny Felling aus Mainz tritt beim letzten Poetry Slam des Jahres im Neuwieder Big House gegen fünf weitere Wortkünstlerinnen und Wortkünstler an. (Foto: minimalklar)