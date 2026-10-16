Die Stadtentwässerung Koblenz hat die Arbeiten im Bereich des Willy- Brandt-Ufer in erfolgreich abgeschlossen. Seit Donnerstag, 15. Oktober, ist der Fuß- und Radweg am Moselufer im Koblenzer Stadtteil Rauental wieder vollumfänglich nutzbar.

Durch den Einsatz der bauausführenden Firma konnte der in die Mosel einmündende neue Regenwasserkanal in acht Arbeitstagen hergestellt werden. Damit wurden die ursprünglich anvisierten vier Wochen deutlich unterschritten.

Durch den weiteren Ablauf des Kanalneubaus muss der Fußweg, der das Willy-Brandt-Ufer und die Peter-Klöckner-Straße verbindet und während der Sperrung des Willy-Brandt-Ufers als Umleitungsstrecke diente, nunmehr voll gesperrt werden.

Die gesamten Arbeiten dienen der entwässerungstechnischen Erschließung des Geländes des ehemaligen Nutzviehhofes am Rauentaler Moselbogen. Die Stadtentwässerung Koblenz bedankt sich bei allen Bürgern für das Verständnis.

Bildunterzeile:

Das Willy-Brandt-Ufer an der Mosel im Koblenzer Stadtteil Rauental ist nach Bauarbeiten deutlich früher wieder freigegeben worden als ursprünglich geplant. Foto: Frank Freiberg/Stadt Koblenz