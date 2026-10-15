Zum Internationalen Tag der Reparatur, der immer am dritten Samstag im Oktober stattfindet, der dieses Jahr auf den 17. Oktober fällt, rückt der Kommunale Servicebetrieb Koblenz die Repair-Cafés in den Mittelpunkt. Schließlich muss nicht alles, was kaputt ist, auch automatisch entsorgt werden. Oft lässt sich mit etwas handwerklichem Geschick, dem richtigen Werkzeug und fachkundiger Unterstützung noch viel retten.

In der Stadt Koblenz gibt es drei Reparatur-Cafés: dasjenige der Katholischen Familienbildungsstätte im Mehrgenerationenhaus Thielenstraße, das Repair-Café im Bürgerzentrum Lützel und das der Hochschule Koblenz (Karthause).

Hier haben die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Koblenz die Möglichkeit, zu bestimmten Terminen defekte Elektrokleingeräte gemeinsam mit ehrenamtlich engagierten Reparaturhelferinnen und -helfern wieder instand zu setzen. Hilfe zur Selbsthilfe zum Selbstkostenpreis. Ob Elektrogerät – bzw. bei der Familienbildungsstätte Koblenz auch Haushaltsgegenstände oder lieb gewonnene Gebrauchsobjekte – bei vielen Dingen lohnt sich ein zweiter Blick, bevor sie entsorgt und ersetzt werden.

Die Verlängerung der Lebensdauer von Produkten ist ein wichtiger Baustein der Abfallwirtschaft zur Abfallvermeidung. Für die Herstellung neuer Produkte werden Rohstoffe, Energie und Wasser benötigt. Wird ein Gegenstand dagegen repariert und weiter genutzt, können diese Ressourcen eingespart und Abfälle vermieden werden. Reparieren ist damit nicht nur eine Möglichkeit, Geld zu sparen.

Alternativ können gut erhaltene Elektrokleingeräte gespendet werden. Der Wertstoffhof der Stadt Koblenz in der Fritz-Ludwig-Straße nimmt noch gut erhaltene Gerätespenden an und übergibt sie an die gelisteten Reparatur-Cafés.

Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz möchte deshalb dazu ermutigen, kaputte Gegenstände nicht vorschnell wegzuwerfen.

In diesem Jahr stehen in den Repair-Cafés in Koblenz noch ein paar Reparatur-Termine als Angebot zur Verfügung. .

So öffnet das Bürgerzentrum Lützel, Brenderweg 17 in Koblenz, am Dienstag, 24. November, von 17 bis 19 Uhr seine Türen.

Am Donnerstag, 5. November, von 17 bis 20 Uhr findet der nächste Termin im Repair-Café der Hochschule Koblenz im Raum C022 in der Konrad-Zuse-Straße 1 auf der Karthause statt.

Das Repair-Café der Katholischen Familienbildungsstätte Koblenz im Mehrgenerationenhaus, Thielenstraße 13 in Koblenz-Rauental, hat am Donnerstag, 29. Oktober, und am Donnerstag, 26. November, von 18 bis 21 Uhr nochmals geöffnet.

Mehr Infos finden sich auf den jeweiligen Websites der Institutionen.

Sollten haushaltsübliche Elektroaltgeräte aus Koblenzer Privathaushalten nicht mehr reparierbar sein, so werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, diese beim Handel/Fachhandel bzw. beim Wertstoffhof der Stadt Koblenz abzugeben. Geeignete Fachfirmen können im Anschluss die Rohstoffe und Schadstoffe zur Weiterverwertung entnehmen. So bekommen die Rohstoffe aus den Elektroaltgeräten der Bürger ein zweites Leben.

Bildunterzeile:

Gut erhaltene Elektrokleingeräte können in Koblenz gespendet werden. Der Wertstoffhof der Stadt Koblenz in der Fritz-Ludwig-Straße nimmt noch gut erhaltene Gerätespenden an und übergibt sie an Reparatur-Cafés. Foto: Sebastian Glinski/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz