Lahnstein gestaltet Zukunft gemeinsam

Lahnstein. Lahnstein macht sich auf den Weg hin zu einer lebendigen, grünen und gemeinschaftlich gestalteten Stadt. Mit dem Projekt „Schöner leben bis zur BUGA 2029“ entsteht gerade eine Initiative, die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Gastronomie, Hotellerie und Gäste gleichermaßen einlädt, aktiv an der Zukunft der Stadt mitzuwirken.

Vielfältige Aktionstage und Veranstaltungen sollen die Stadt neu beleben und zum Mitmachen anregen. Den Auftakt macht die Veranstaltung „Grüner Balkon“ am 18. April 2026. Dabei verwandelt sich der Salhofplatz durch Pflanzaktionen, kreative Workshops und gemeinschaftliche Projekte in einen lebendigen Begegnungsort. Ob Begrünungsideen für Balkon und Vorgarten, kulturelle Angebote oder gemeinsames Feiern – hier wird sichtbar, wie viele kleine Beiträge gemeinsam Großes bewirken können.

Über das gesamte Jahr hinweg schaffen Formate wie After-Work-Treffen, kulturelle Veranstaltungen und kulinarische Aktionen neue Anlässe für Austausch, Begegnung und Genuss. Sie stärken nicht nur das Gemeinschaftsgefühl, sondern bieten auch lokalen Betrieben sowie der Gastronomie und Hotellerie neue Chancen, sich einzubringen und von einer lebendigen Innenstadt zu profitieren.

Ein besonderer Fokus liegt auf der aktiven Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Sie sind eingeladen, eigene Ideen einzubringen, Projekte mitzugestalten und ihre Visionen für ein grüneres, lebenswerteres Lahnstein zu teilen. So entsteht Schritt für Schritt weit über die BUGA 2029 hinaus eine Stadt, die von Engagement, Zusammenhalt und Lebensqualität geprägt ist.

Ergänzend setzt das Projekt „Stadt.Land.Kunst“, federführend durch den Verein „rost & rosa“, kreative Impulse in der Innenstadt: Leerstehende Ladenlokale werden temporär zu offenen Kunst- und Begegnungsorten. Künstlerinnen und Künstler sowie Bürgerinnen und Bürger gestalten diese Räume gemeinsam und schaffen neue Orte für Kultur, Austausch und kreative Ideen. So entstehen zusätzliche Treffpunkte mitten im Herzen der Stadt, die das Programm bereichern und neue Perspektiven für die Nutzung der Innenstadt eröffnen.

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