Internationale Wochen gegen Rassismus abgeschlossen

Vielfalt braucht Raum, Austausch und die Bereitschaft, Perspektiven zu wechseln. Genau das hat die Veranstaltung „No Single Story“ in Neuwied ermöglicht und damit den Schlusspunkt der Internationalen Wochen gegen Rassismus gesetzt. Zahlreiche Menschen sind der Einladung des Teams „Starke Nachbar_innen“, einer Initiative des christlichen Friedensdienstes EIRENE,sowie des Jugendbeirats der Stadt Neuwied gefolgt, um sich mit Vielfalt, Vorurteilen und unterschiedlichen Lebensrealitäten auseinanderzusetzen.

Die Teilnehmenden haben sich intensiv darüber ausgetauscht, wie wichtig es ist, andere Sichtweisen einzubeziehen und Vorurteile zu hinterfragen. In offenen Gesprächsrunden und persönlichen Begegnungen haben die Anwesenden eigene Erfahrungen eingebracht, Eindrücke geteilt und neue Blickwinkel gewonnen. „Wenn wir immer nur eine Geschichte über Menschen oder Gruppen hören, entsteht ein einseitiges Bild – und genau daraus erwachsen oft Vorurteile“, betont Bürgermeister Peter Jung. Bilal Almasri vom Team „Starke Nachbar_innen“ moderierte die Veranstaltung einfühlsam und gab persönliche Einblicke, die viele Anwesende spürbar bewegten. Aghid Almasalmeh, Vorsitzender des Jugendbeirats, hat die Lebensrealität junger Menschen eingebracht und den Austausch ergänzt.

Die Veranstaltung bildete den Abschluss eines vielseitigen Programms. Etliche Institutionen, Vereine und Initiativen hatten sich in den vergangenen Wochen mit unterschiedlichen Formaten zur Auseinandersetzung mit Rassismus beteiligt. Diese Aktionen haben gezeigt: Der Dialog bleibt zentral für ein respektvolles Miteinander in Neuwied und darüber hinaus.