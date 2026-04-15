Lahnstein blüht auf

Lahnstein. Am Samstag, 18. April 2026 verwandelt sich der Salhofplatz in Lahnstein von 13:00 bis 18:00 Uhr in einen lebendigen Treffpunkt rund um Pflanzen, Nachhaltigkeit und gemeinschaftliches Engagement. Bei freiem Eintritt können die Besucher bei der Veranstaltung „Grüner Balkon“ aktiv mitmachen und neue Ideen für ein grüneres Lahnstein entdecken.

Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Begrünen: Es können eigene Blumenkästen mitgebracht und vor Ort kostenlos mit heimischen Pflanzen bepflanzt werden. Gleichzeitig wird auch der Wehrgang gemeinschaftlich gestaltet.

Ein vielfältiges Programm sorgt für Inspiration und Unterhaltung für alle Altersgruppen. Kreative Workshops wie das Gestalten von Gartenunikaten aus Ton oder das gemeinsame Entwerfen eines Blumenbanners laden zum Mitmachen ein. Bei der Stauden- und Samenbörse können Pflanzen getauscht und neue Schätze entdeckt werden. Fachkundige Unterstützung bietet eine Pflanzenexpertin, die individuelle Tipps gibt und bei Fragen rund um die eigenen Pflanzen weiterhilft. Der Humusbus vermittelt auf unterhaltsame Weise Spannendes über Boden, Erde und nachhaltiges Gärtnern, während Kinder beim „Matschspaß für Minis“ die Natur spielerisch entdecken können. Ergänzt wird das Programm durch Naturbastelaktionen sowie Führungen im Hexenturm, die Einblicke in die Vor- und Frühgeschichte bieten.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Regionale Spezialitäten, Kräuterlimonade, Wein, Kaffee und Kuchen laden zum Verweilen und Genießen bis in die Abendstunden ein.

Organisiert wird der Aktionstag von der Stadt Lahnstein in Kooperation mit dem Verein rost&rosa e.V., der sich mit kreativen und gemeinschaftsstärkenden Projekten für nachhaltige Stadtentwicklung engagiert. Ermöglicht wird die Veranstaltung durch die Unterstützung des Fonds Soziokultur und des Kultursommers Rheinland-Pfalz.

Der „Grüne Balkon“ ist der Auftakt zu einer Reihe von Aktionen im Rahmen des Projekts „Schöner leben bis zur BUGA 2029“ und zeigt eindrucksvoll, wie gemeinschaftliches Engagement das Stadtbild nachhaltig verändern kann.

Lahnstein lädt ein: Mitmachen, austauschen und gemeinsam aufblühen!

Programm:

„Bring deinen Kasten zum Blühen“: Blumenkasten mitbringen und kostenlos mit heimischen Pflanzen bepflanzen

Humusbus & Bodenwissen: Lach- und Staun-Show rund um Erde, Humus und lebendige Böden

Töpfer-Workshop: eigene kreative Stücke aus Ton für den Garten gestalten

Blumenbanner gestalten: gemeinsam ein blühendes Kunstwerk für die Stadt erschaffen

13:30 – 15:00 Uhr Hexenturm mit Ausstellung zur Vor- und Frühgeschichte geöffnet; jeweils 30-minütige Führungen ins Obergeschoss um 14:00 Uhr und 15:00 Uhr

Matschspaß für Minis: Erde, Wasser und Natur spielerisch entdecken (bitte Wechselkleidung mitbringen)

Naturbasteln & Pflanzaktionen: kreatives Gestalten und gemeinsames Begrünen der Stadt

Stauden- & Samenbörse: Pflanzen und Samen tauschen und Neues entdecken

Pflanzenexpertin: Fachberatung und Erste Hilfe für deine mitgebrachten Pflanzen

Genuss aus dem Garten: Kräuterlimonade, Snacks aus dem Garten, regionaler Wein sowie Kaffee und Kuchen (geöffnet bis Sonnenuntergang)

Bildunterzeilen

Von Blumenkästen bis Töpferkunst bietet der „Grüne Balkon“ am 18. April viele Mitmachaktionen für Groß und Klein auf dem Salhofplatz. (Foto: KI-generiert / Stadtverwaltung Lahnstein)