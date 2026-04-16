Vortragsreihe „Die Amis kommen! – Das Kriegsende 1945 zwischen Koblenz und Kaub“

Lahnstein. Die Ereignisse der letzten Kriegstage am Mittelrhein stehen im Zentrum des nächsten Abends der Vortragsreihe „Die Amis kommen! – Das Kriegsende 1945 zwischen Koblenz und Kaub“ im Theater Lahnstein. Am Dienstag, 12. Mai spricht der Historiker und Heimatforscher Stefan Michels über die amerikanischen Rheinübergänge zwischen Braubach und Kaub im März 1945.

Unter dem Titel „Sturm am Mittelrhein“ beleuchtet Michels die militärischen Ereignisse der letzten Kriegsphase in der Region. Am 25. und 26. März 1945 setzten Einheiten der 3rd United States Army über den Rhein und überschritten den Fluss zwischen Koblenz und Bingen an insgesamt fünf Stellen. Die deutschen Verteidigungskräfte im Gebiet des heutigen Rhein-Lahn-Kreises waren zu diesem Zeitpunkt bereits stark geschwächt und konnten der amerikanischen Übermacht nur begrenzt Widerstand entgegensetzen. Dennoch kam es stellenweise zu erbitterten Gefechten, die bis zum 27. März andauerten.

Michels gibt in seinem Vortrag einen Überblick über den Verlauf der Kämpfe in den letzten Kriegstagen am Mittelrhein. Grundlage sind umfangreiche Recherchen in deutschen und amerikanischen Archiven sowie zahlreiche private Quellen.

Der Referent wurde in Lahnstein geboren und lebt seit seiner Kindheit in Kestert. Bereits seit den 1990er Jahren beschäftigt er sich intensiv mit der regionalen Zeitgeschichte und steht im Austausch mit Zeitzeugen und internationalen Archiven. Die Ergebnisse seiner langjährigen Forschungen veröffentlichte er 2013 in der Monographie „Sturm am Mittelrhein – Die deutschen Rückzugskämpfe im Vorderhunsrück und dem Rhein-Mosel-Dreieck sowie das Kriegsende im Rhein-Lahn-Kreis im März 1945“. Zudem ist Michels Vorsitzender des Heimatvereins Kestert.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.45 Uhr. Die Vortragsreihe beleuchtet bis Juni verschiedene Aspekte des Kriegsendes und der frühen Nachkriegszeit am Mittelrhein. Weitere Informationen zu den Vorträgen und Tickets finden sich unter www.theaterlahnstein.de.

Bildunterzeilen:

Kestert (Foto: National Archives College Park, Maryland, USA)