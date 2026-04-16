Shanty-Chor lädt zum Sommerkonzert ein

Lahnstein. Wenn der Wind nach Freiheit riecht und die Sehnsucht nach dem weiten Meer erwacht, dann lädt der Shanty-Chor der Marine-Kameradschaft Admiral Mischke zu seinem traditionellen Sommerkonzert ein. Am Sonntag, 21. Juni 2026 verwandelt sich die Stadthalle Lahnstein ab 17:00 Uhr in einen Hafen voller Musik und Seemannsgarn.

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreicher musikalischer Nachmittag, der ganz im Zeichen der Seefahrt steht. Mit einem vielseitigen Repertoire aus klassischen Shantys – den traditionellen Arbeitsliedern der Seeleute – sowie bekannten Seemannsliedern und modernen maritimen Arrangements nimmt der Chor sein Publikum mit auf eine klangvolle Reise über die Weltmeere.

Die Lieder erzählen von Fernweh, Kameradschaft sowie von Wind und Wellen und spiegeln die besondere Atmosphäre des Lebens auf See wider.

Tickets sind zum Preis von 18,00 Euro erhältlich. Kartenreservierungen sind telefonisch unter 02621 2832 oder 02621 2161 sowie per E-Mail an info@shantychor-lahnstein.de möglich.