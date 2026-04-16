Am Mittwoch, 29. April bietet die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ gemeinsam mit dem kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Koblenz einen Informations- und Beratungsstand im Edeka Goerzen in Koblenz-Metternich an. In der Zeit von 10:30 Uhr bis 16:30 Uhr erhalten Bürgerinnen und Bürger dort die Möglichkeit, sich kostenfrei und unkompliziert zu verschiedenen sicherheitsrelevanten Themen beraten zu lassen.

Vor Ort vertreten sind die Geschäftsstellenleiterin der Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“, Natalie Bleser, Seniorensicherheitsberater Ditmar Watermann sowie Mitarbeitende des kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Koblenz. Sie stehen für persönliche Gespräche, individuelle Fragen und praxisnahe Hinweise zur Verfügung.

Im Mittelpunkt der Beratung stehen insbesondere folgende Schwerpunkte:

Schutz vor Wohnungseinbruch und effektive Sicherungsmaßnahmen für Haus und Wohnung

Sensibilisierung für Taschendiebstahl und sicheres Verhalten im öffentlichen Raum

Aufklärung über aktuelle Betrugsmaschen, insbesondere Telefon- und Onlinebetrug

Förderung von Zivilcourage und richtiges Verhalten in Gefahrensituationen

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, den Infostand zu besuchen, Fragen zu stellen und sich individuell beraten zu lassen.