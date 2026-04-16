Kathrin Stolle heißt am Mittwoch, 22. April, alle Kinder zur Vorlesestunde und Bücherbastelwerkstatt zum Welttag des Buches in der Stadtteilbibliothek Pfaffendorfer Höhe in Koblenz willkommen. Vorgelesen wird zunächst eine Geschichte. Anschließend können die Kinder ein eigenes, kleines Buch basteln und gestalten.

Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist die Stadtteilbibliothek Pfaffendorfer Höhe (Carlo-Mierendorff-Straße 2) in der Balthasar-Neumann-Grundschule. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.