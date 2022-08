Am 10. September ist es soweit, die Handballer:innen des HC Koblenz starten in ihre 2te Saison. Gleich 3 Teams der insgesamt 17 gemeldeten Senioren- und Jugendmannschaften Mannschaften, treten dabei in der RPS Oberliga an! Neben der Damenmannschaft in diesem Jahr auch die weibliche A-Jugend und die männliche C-Jugend. Nach ihrem Meistertitel im Vorjahr, geht die erste Herrenmannschaft wieder in der Rheinlandliga auf Punktejagt.

Los geht’s am Samstag 10. September mit gleich 2 Heimspielen in der Moselweisser Beatushalle, um 16 Uhr empfangen die Damen den TV 03 Wörth, mit dem sie in der Vorsaison auf Augenhöhe lagen. Weiter geht’s dann um 18.30 Uhr direkt mit einem Derby der ersten Herren gegen den TV Bassenheim. Umrahmt wird dieser erste Spieltag ab 15 Uhr mit einem kleinen Saisonstart-Event.