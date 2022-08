In der Zeit vom 30.08. bis einschl. 02.09.2022 werden die Kanalsanierungsarbeiten in der Wendelinusstraße fortgesetzt. Für die Sanierungsarbeiten ist eine Vollsperrung erforderlich und eine Umleitung ausgeschildert. Ein Anfahren bis zur Baustelle bleibt möglich. Die Arbeiten erfolgen in dem Bereich von Haus 20 bis einschl. Haus 9.

Die Stadtentwässerung Koblenz bittet die Bewohnerschaft und Verkehrsteilnehmende um Verständnis für die erforderliche Baumaßnahme.