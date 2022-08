Bei den “Kulturstufen” handelt es sich um eine erstmals stattfindende musikalische Veranstaltungsreihe im öffentlichen Raum. Im Rahmen des Projektes werden zwischen dem 24.08. und 21.09.22, alle 14 Tage, mittwochs, an 3 Terminen Konzerte an den Schlossstufen von 19:00 bis 21:00 stattfinden.

Das Kultur- und Schulverwaltungsamt beabsichtigt mit dem Projekt die Schlossstufen kulturell zu beleben, Menschen zusammen zu bringen und regionalen Künstler:innen aus verschiedenen Genres eine Bühne zu bieten. Die Stufen am Rheinufer bieten sich als Veranstaltungsort an, da in den Rheinanlagen viele vorbeispazierende Menschen erreicht werden, die durch die Musik zum Verweilen animiert werden sollen.

Auftretende Künstler:innen:

24.08.2022: Marlon Reinhardt&Friends

07.09.2022: Maike Mehlem und Ijaz Ali, Kim Heinen und Thilo Distelkamp

21.09.2022: Russell Poyner und Shai Terry