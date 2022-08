Menschen vergessen oder verlieren Gegenstände, die oft im Fundbüro der Stadt Koblenz abgegeben werden. Falls diese Fundsachen nicht abgeholt worden sind, werden sie nach einiger Zeit versteigert. Und bald ist es wieder soweit. Die nächste Fundsachen-Versteigerung findet am Samstag, 03. September, um 10.00 Uhr (Einlass 09.45 Uhr), statt. In der Fahrzeughalle der KFZ-Zulassungsstelle (Innenhof), Blücherstraße 40, Koblenz-Rauental, gibt es dann wieder eine Vielzahl an tollen Versteigerungs-Gegenständen.

Von Überraschungspakten für Damen und Herren, neuen und gebrauchten Spielsachen, bis hin zu Schmuck und Modeschmuck, sind auch wieder mehr als 35 Fahrräder und sogar einige E-Bikes dabei. Ferner gibt es einige mobile Lautsprecherboxen sowie viele Sonnenbrillen und für anderes Wetter Regenschirme in allen Varianten.

Der Unterhaltungswert einer öffentlichen Versteigerung kann beachtlich sein. Und ein weiterer Vorteil: Die ersteigerten Sachen können sofort mitgenommen werden.