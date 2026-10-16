Köbberling gratuliert Schweitzer zur neuen Aufgabe

Der bisherige Vorsitzende der SPD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag, Alexander Schweitzer, ist zum Bundesminister für Arbeit und Soziales berufen worden. Die Koblenzer Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Anna Köbberling gratuliert ihm zu seiner neuen Aufgabe und begrüßt die Berufung Schweitzers als wichtige Entscheidung für die Arbeit der Bundesregierung.

„Wir gratulieren Alexander Schweitzer herzlich zu diesem Schritt. Er ist die richtige Wahl für das Amt des Bundesministers für Arbeit und Soziales, insbesondere in diesen herausfordernden Zeiten. Als erfahrener Politiker, ehemaliger Ministerpräsident und Landesminister für Arbeit und Soziales wird er sein neues Amt mit Fachkompetenz, klarer Sprache und Durchsetzungskraft erfolgreich ausfüllen“, erklärte Köbberling am Montag gemeinsam mit den weiteren Stellvertreterinnen und Stellvertretern der Landtagsfraktion.

Auch für die rheinland-pfälzische SPD und die Landtagsfraktion beginnt damit eine Übergangsphase. Köbberling betont, dass die Fraktion ihre Arbeit verlässlich fortsetzen werde. Die anstehenden Entscheidungen über die künftige Führung würden gemeinsam und in Ruhe beraten.

„Alexander Schweitzer hat die Arbeit unserer Fraktion über Jahre geprägt und in seinen Ämtern wichtige Impulse für die Entwicklung unseres Landes gesetzt. Wir werden nun gemeinsam und geordnet beraten, wie wir die Führung unserer Fraktion künftig aufstellen und unsere erfolgreiche Arbeit fortsetzen“, so Köbberling.