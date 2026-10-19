Koblenz. Für alle Lerngeplagten bietet das Landesbibliothekszentrum in Koblenz ein Rundumpaket: Hilfestellung, um die eigenen Lernstrategien weiterzuentwickeln sowie die Möglichkeit, mit tierischer Unterstützung Stress abzubauen und Energie zu tanken. Neue Termine gibt es für beide Angebote jetzt von Oktober bis Dezember 2026.

Bei der Lernberatung erhalten Studierende sowie Lernende der Oberstufe individuelle Unterstützung, etwa beim Zeitmanagement, im Umgang mit Prüfungsangst sowie bei weiteren Schwierigkeiten rund um das Lernen. Auf Wunsch assistiert der erfahrene pädagogische Begleithund „Little Joe“ dabei.

Wer einfach nur Stress abbauen möchte und keine Lernberatung benötigt, kann die „Lernpause mit Pfötchen“ separat buchen. Der Kontakt mit Tieren wirkt auf viele Menschen entspannend, auf diese Weise hilft „Little Joe“ beim Stressabbau. In der jeweils 20-minütigen Einheit stehen wahlweise Streicheln oder Spielen auf dem Programm. Dieses Angebot steht auch Berufstätigen offen.

Termine für die Lernberatung und die Lernpause gibt es jeweils dienstags und donnerstags. Die Buchung erfolgt online unter: //is.gd/XIRQs4

Individuelle Lernberatung / „Lernpause mit Pfötchen“ im Überblick:

Termine: Oktober bis Dezember 2026,

jeden Dienstag (12, 14 und 16 Uhr) und Donnerstag (13 und 15 Uhr), jeweils 20 Minuten

Ort: Landesbibliothekszentrum / Rheinische Landesbibliothek, Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz

Kostenfrei, Anmeldung unter: //is.gd/XIRQs4

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