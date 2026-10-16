Vor kurzem feierte die Stadtteilbücherei Horchheim ein besonderes Ereignis. Seit nunmehr 60 Jahren versorgt die Einrichtung der Stadtbibliothek Koblenz den Stadtteil mit Medien, Büchern, Hörbüchern, Tonies und vielem mehr.

Die Stadtteilbücherei, die in den Räumlichkeiten der Joseph-Mendelssohn-Grundschule im Horchheim untergebracht ist, wird regelmäßig von den Grundschulkindern vor Ort genutzt. Als Dank für die gute Zusammenarbeit organisierte die Stadtbibliothek zum Geburtstag für alle Schulklassen Lesungen.

Für Unterhaltung sorgte der bekannte Autor Björn Berenz, der den 1. und 2. Klassen aus seinen „Akte Ahhh…!“-Büchern vorlas. Die 3. und 4. Klassen hörten Teile aus der beliebten „Explorer-Team“-Reihe. An den interaktiven Lesungen nahmen die Kinder mit Begeisterung teil und überlegten fleißig bei den Rätselaufgaben mit. Danach wurde der Schulleiterin Jutta Hanssen-Sowa, stellvertretend für das Kollegium, ein Dankeschön überreicht.

Später ging es mit einem Spiel- und Kreativnachmittag für alle Horchheimer weiter. Die Besucherinnen und Besucher konnten bei einer Stadtteil-Rallye mitmachen, die auch zum ehemaligen Gebäude der Stadtteilbücherei führte. Dabei mussten Rallye-Karten, so wie es früher in Bibliotheken üblich war, abgestempelt werden, bevor am Ziel eine kleine Belohnung auf die Entdeckerinnen und Entdecker wartete.

An weiteren Stationen konnten sich die Kinder an einem Parcours mit Dash-Robotern und Bee-Bots versuchen oder mit MakeyMakey Klavier spielen. Viele Erwachsene ließen sich in der Zwischenzeit bei einem „Blind Date“ von einem unbekannten Buch überraschen. Zudem wurden zahlreiche Andenken in Form von Buttons und Stofftaschen gestaltet.

Das Bibliotheksteam der Stadtteilbücherei Horchheim um Dagmar Geißler, Laura Bach und Lisa Berschet, unterstützt von Jessica Weigel, freute sich zusammen mit Bibliotheksdirektorin Susanne Ott über das gelungene Jubiläum.

Bildunterzeile:

Zum 60. Geburtstag der Stadtteilbücherei in Koblenz-Horchheim gab es ein buntes Programm für Groß und Klein. Foto: Dagmar Geißler/Stadt Koblenz