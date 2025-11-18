Der neue Weg entlang der Platanen zwischen dem Kaiserin-Augusta-Denkmal und der Lennéstraße muss nachgebessert werden. Auf dem rund 180 Meter langen Teilstück, das im Mai 2023 fertiggestellt wurde, sind Setzungen aufgetreten: Die Wurzelschutzgitter, auf denen zum Schutz der Bäume das helle Pflaster verlegt wurde, sind teilweise abgesackt.

Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen hat das Pflaster an zwei Stellen öffnen lassen, um den Schaden zu begutachten. Anschließend sollen die Wurzelschutzgitter neu verankert und die Pflastersteine wieder verlegt werden.

Auf dem Teilstück der Rheinanlagen wurde erstmals mit Wurzelschutzgittern gearbeitet. Ziel war es, die zu beiden Seiten wachsenden Bäume durch den Ausbau nicht zu schädigen. Die Gitter sorgen dafür, dass Luft zwischen den Wurzeln und der Wegedecke bleibt. So können die Bäume weiterwachsen, ohne den neuen Weg anzuheben.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): An zwei Stellen wurde der neue Weg am Luisentempel in den Rheinanlagen geöffnet, um Setzungen zu beheben.