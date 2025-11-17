Wenn Koblenz am Freitag, den 28. November 2025 zum Late-Night-Shopping einlädt, wird die Innenstadt in farbenfrohes Licht getaucht. Unter dem Motto „Jetzt wird’s bunt“ öffnen zahlreiche Geschäfte bis 22 Uhr ihre Türen und laden zum spannenden Einkaufserlebnis mit besonderen Aktionen und attraktiven Rabatten ein.

Sarah Herdam, Projektmanagerin der Koblenz-Stadtmarketing GmbH, blickt voller Vorfreude auf das Event: „Ich hoffe, dass wir am 28. November wieder ein ebenso lebendiges und farbenfrohes Treiben in der Innenstadt erleben wie im vergangenen Jahr. Das Late-Night-Shopping lädt dazu ein, den Black Friday einmal ganz anders – nämlich zum Anfassen, Mitmachen und Genießen – zu erleben. Statt anonymer Online-Rabatte erwarten die Besucher persönliche Begegnungen, besondere Einkaufsmomente und ein buntes Programm, das Koblenz von seiner schönsten Seite zeigt.“

Den stimmungsvollen Auftakt gestaltet das Stelzentheater Circolo mit ihren „Nachtschwärmern“: Sie nehmen Besucherinnen und Besucher mit auf eine farbenprächtige Reise zu den Locations in der Altstadt. Von 18:30 bis 19:30 und 20:45 bis 21:30 Uhr erleben die Passanten ein fantastisches Spiel, bei dem die Stelzenläufer ausdrucksstarke Figuren zum Leben erwecken.

Neu in diesem Jahr: Auch die großen Koblenzer Einkaufscenter Forum Mittelrhein, Löhr Center und GALERIA sowie die Einzelhändler in der Altstadt beteiligen sich mit vielfältigen Aktionen. So locken etwa das beliebte „Sterneshoppen“ im Forum Mittelrhein, eine Glücksradaktion im Löhr Center und zahlreiche Überraschungen in die Innenstadt: von Rabatten und Glühweinausschank bis hin zu sogenannten „Mystery Bags“. Viele Bars und Cafés bleiben ebenfalls bis weit über 22 Uhr geöffnet und sorgen für angenehme Pausen und einen entspannten Ausklang.

Ein fester Bestandteil des Abends ist auch in diesem Jahr der beliebte Nachtmarkt, dieses Mal im Super 8 by Wyndham Koblenz (Casinostraße 17). Zwischen 18 und 22 Uhr bieten dort zwölf regionale Aussteller ihre Produkte an. Bei Live-Musik des Jazz Club Koblenz, Getränken und Snacks können Besucherinnen und Besucher in gemütlichem Ambiente verweilen und auf Schnäppchenjagd gehen.

Musikalisch begleitet wird der Abend erneut von der Pop-Up-Disco von Antenne Koblenz, die mit ihren mobilen Sounds für gute Stimmung sorgt und Besucherinnen und Besucher an verschiedene Orte in der City führt. Die genauen Standorte werden auf den Social-Media-Kanälen von Antenne Koblenz und Koblenz-Stadtmarketing bekannt gegeben.

Das Late Night Shopping wird unterstützt von zahlreichen Sponsoren wie der SCHOTTEL GmbH, ADAC Mittelrhein e.V., der Firma I-Motion GmbH Events & Communication und der Emser Therme GmbH. Partnerfirmen bei der Umsetzung sind Antenne Koblenz, Jazz Club Koblenz, Super 8 by Wyndham Koblenz.

Bild: Koblenz Stadtmarketing GmbH. Fotograf: Fabian Burgard