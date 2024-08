Koblenzer Puppenspiele zeigen „Nulli und Priesemut“

Die Kindheit ist eine aufregende Zeit, in der wir ständig mit neuen Situationen konfrontiert sind. Das ist sehr spannend, kann aber auch manchmal ein bisschen Angst machen. Wie man mit Ängsten umgehen und sie besiegen kann und wie man sich in einem Streit verhält, damit am Ende doch die Freundschaft siegt, wurde Irlicher Grund- und Vorschulkindern beim Puppenspiel „Nulli und Priesemut“ vermittelt. 80 Kinder besuchten kostenfrei die mitreißende Vorstellung der Koblenzer Puppenspiele in der Irlicher Mehrzweckhalle.

Den sympathischen Charakteren aus der Kinderbuchreihe von Matthias Sodtke – Nulli, dem Hasen und Priesemut, dem Frosch – gelang es, die Themen Ängste, Freundschaft und Zusammenhalt einfühlsam, kindgerecht und spielerisch zu behandeln. Die zauberhaften Kulissen und die liebenswerten, eigens für das Stück gefertigten, Puppen begeisterten die Kinder und animierten sie zum Mitmachen und Mitfiebern. Nach der Aufführung durften sich alle Kinder persönlich mit Handschlag von Nulli und Priesemut verabschieden.

Die Aktion wurde vom städtischen Kinder- und Jugendbüro (KiJub) in Kooperation mit der Schulsozialarbeit der St. Georg Schule durchgeführt.