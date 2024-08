Buchmesse am Mittelrhein in der Sayner Hütte am 25. und 26. Januar 2025

am 25. und 26. Januar 2025 öffnet die Sayner Hütte ihre Tore für die erste “Buchmesse am Mittelrhein”, organisiert vom Kulturwerk rheinland-pfälzischer Schriftsteller e.V. und dem Verband Deutscher Schriftsteller Rheinland-Pfalz. Diese einzigartige Veranstaltung präsentiert sich als Treffpunkt für Literaturbegeisterte, Leserinnen und Leser, Schriftstellerinnen und Schriftsteller sowie Dienstleister der Druck- und Literaturbranche aus ganz Rheinland-Pfalz. Die Messe ist stolz darauf, überwiegend regionale Aussteller zu präsentieren. Bis zu 60 Aussteller aus der rheinland-pfälzischen Region haben die Möglichkeit, ihre Bücher und Dienstleistungen in der beeindruckenden Krupp’schen Halle der Sayner Hütte zu präsentieren. Ein umfangreiches Rahmenprogramm für alle Interessen Für Literaturbegeisterte, Familien und geschäftlich Interessierte bietet die Buchmesse ein umfangreiches Rahmenprogramm, das keine Wünsche offen lässt. Auf dem Gelände finden Lesungen statt, bei denen lokale Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihre Werke vorstellen. Diese Lesungen bieten eine großartige Gelegenheit, in die Welt der Literatur einzutauchen und neue Lieblingsautoren zu entdecken. Ein Erlebnis für die ganze Familie Neben literarischen Highlights sorgt die Buchmesse auch für beste Unterhaltung. Familien können sich auf verschiedene Aktivitäten freuen, die speziell für Kinder und Jugendliche konzipiert wurden. Von Mitmach-Aktionen bis hin zu kreativen Workshops – hier ist für jeden etwas dabei. Ein inspirierendes Ambiente Die historische Sayner Hütte bietet mit ihrer atemberaubenden Krupp’schen Halle das perfekte Ambiente für diese literarische Veranstaltung. Die beeindruckende Kulisse verleiht der Buchmesse einen ganz besonderen Charme und macht den Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Jetzt als Aussteller anmelden oder Termin vormerken! Interessierte Aussteller sind herzlich eingeladen, sich jetzt für die Buchmesse anzumelden und Teil dieses besonderen Events zu werden. Die Anmeldung kann direkt online auf www.buchmesse-am-mittelrhein.de/aussteller-formular erfolgen. Auch ein Tisch für mehrere Autoren/Dienstleister ist möglich. Literaturbegeisterte sollten sich den Termin unbedingt vormerken und sich auf zwei Tage voller Inspiration und spannender Entdeckungen freuen. Der Vorstand des Kulturwerk rheinland-pfälzischer Schriftsteller e.V. und des Verband Deutscher Schriftsteller Rheinland-Pfalz freut sich darauf, zahlreiche Gäste und auch Sie als Pressevertreter, bei der ersten “Buchmesse am Mittelrhein” in einer solch atemberaubenden Kulisse begrüßen zu dürfen! Mehr Infos zur Messe gibt es bereits jetzt auf www.buchmesse-am-mittelrhein.de