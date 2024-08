Der Bopparder Zwiebelmarkt, eine Tradition seit dem späten Mittelalter, öffnet auch dieses Jahr wieder seine Tore für Besucher aus Nah und Fern. Die Stadt Boppard lädt herzlich ein, den Markt am 11. und 12. September 2024 zu besuchen. An diesen beiden Tagen, dem zweiten Mittwoch und Donnerstag im September, verwandeln sich die Rheinallee und der Marktplatz von 8 bis 18 Uhr in eine lebendige Flaniermeile, die ein einzigartiges Einkaufserlebnis bietet. Während des Zwiebelmarktes sind die Rheinallee und der Marktplatz für den Verkehr gesperrt.

Der Zwiebelmarkt präsentiert rund 130 Stände mit einer vielfältigen Auswahl an Waren. Obwohl der Name “Zwiebelmarkt” auf die historische Wurzel des Marktes verweist, ist das heutige Angebot breit gefächert und vielseitig. Die Händler bieten eine Vielzahl von Produkten an, darunter Zwiebeln, Blumenzwiebeln, Haushaltszubehör, Kleidung, Gewürze, Schmuck, Werkzeug, hochwertige Lederwaren und Imbissstände – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Die Stadt Boppard lädt alle Interessierten herzlich ein, die besondere Atmosphäre des Marktes zu erleben und das vielfältige Angebot der Händler zu entdecken. Die Stadtverwaltung Boppard empfiehlt allen Besuchern, die mit dem Auto anreisen, die öffentlichen Parkmöglichkeiten zu nutzen. Parkmöglichkeiten stehen unter anderem auf dem City-Parkdeck (Marienberg), in der Tiefgarage Karmeliterstraße, auf dem Parkplatz P2 unterhalb der Polizei oder auf dem Parkplatz St. Remigius zur Verfügung.