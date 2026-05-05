Lokale Arbeitsgruppe Welterbe Oberes Mittelrheintal (LAG WOM) gibt durch sehr gute Bewertung den Weg für die Beantragung einer Förderung in Höhe von 75 Prozent frei.

Der erste Schritt zur Förderung des Projektes „Digitaler Rheinbogen – Kultur verbindet Ufer“, das von der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel gemeinsam mit der Stadt Rhens, der Ortsgemeinde Brey sowie der Ortsgemeinde Spay beantragt wurde, wurde erfolgreich gegangen: Am 27. April tagten die stimmberechtigten Vertreter der LAG und entschieden darüber, welche der eingereichten Förderprojekte die vorhandenen Mittel für die Strukturförderung erhalten sollen. Bewertet wird dabei nach einer öffentlichen Vorstellung der Projektideen und anhand eines Bewertungskatalogs, der sich am Innovationsgrad, dem Beitrag zur Wirtschaftsförderung, der Ökologie und dem gesellschaftlichen Mehrwert orientiert.

Das Gemeinschaftsprojekt der Rheinkommunen in der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel konnte dabei überzeugen. Es erhielt im Wettbewerb mit den anderen Projektvorschlägen eine sehr gute Bewertung. Damit kann nun ein Förderantrag bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier mit dem Höchstfördersatz von 75 Prozent beantragt werden. Nach dem eingereichten Projektplan handelt es sich um 68.250,00 Euro Förderung.

Ziel des Projektes ist es, die Informationen des bestehenden Kulturwegs Brey–Spay–Jakobsberg sowie das touristische Angebot am Rheinbogen grundlegend weiterzuentwickeln und zukunftsfähig auszurichten. Ein wichtiger Teil wird dabei sein, den bislang analog gestalteten Kulturweg durch digitale, didaktische und barrierearme Angebote zu modernisieren und gleichzeitig die Stadt Rhens als bedeutenden historischen Ort systematisch in das Gesamtkonzept einzubinden. Neben der Bildung und Information sollen auch Erzeugnisse aus der Region und deren Herstellung präsentiert werden können.

Geplant sind unter anderem die Modernisierung bestehender Stationen des Kulturweges, der Einsatz digitaler Vermittlungsformate (z. B. QR-Codes, Audio-Guides, interaktive Inhalte), die Vernetzung mit bestehenden Wander-, Rad- und Kulturrouten und die gezielte Ansprache der Zielgruppen wie Familien, Schulen, Touristinnen und Touristen sowie Einheimische. Das Projekt leistet damit einen wichtigen Beitrag zur qualitativen Aufwertung des touristischen Angebots im Vorfeld der BUGA 2029.

Über die BUGA hinaus soll das Projekt langfristig angelegt werden und den Tourismus am Rheinbogen nachhaltig stärken. Zugleich soll es die Grundlage für eine regionsübergreifende Vernetzung schaffen. Perspektivisch ist eine stärkere Anbindung und inhaltliche Verknüpfung mit unserer touristischen Region, der Sonnigen Untermosel vorgesehen. So könnte nach ersten Erfahrungen die Technologie auch dort angewendet und die Produkte später in beiden Bereichen vermarktet werden. Als übergeordnetes Ziel soll dabei ein digital vernetzter Kultur- und Erlebnisraum entlang von Rhein und Mosel entstehen.

Die Lokale Aktionsgruppe Welterbe Oberes Mittelrheintal, kurz LAG, ist eine Zusammenschluss aus Vertretern öffentlicher Stellen, Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie Vertretern der Zivilgesellschaft. Im Rahmen des EU-Förderprogramms LEADER erhält die LAG finanzielle Unterstützung, mit der sie vielfältige Projekte in Ihrem Aktionsraum ermöglicht.

Öffentliche und Private Projektträger können Ihre Projektideen im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Förderaufrufen einreichen und sich so um eine LEADER-Förderung bewerben.